Постоянно урчит живот: я заболел?

Почему урчит в животе, что с этим делать и как с этим бороться. Попробуем разобраться.

Откуда звук?

Урчание – это звук сокращения желудка и кишечника. Это называется перистальтика и она нужна нам, чтобы продвигать и переваривать съеденную пищу. Когда что-то попадает в пищеварительный тракт, мышцы начинаются двигаться и мы слышим, как внутри плещется вода, булькает непереваренная еда или перемещаются газы.

Урчание – это нормально?

В большинстве случаев – да. Слышим мы или нет, кишечник постоянно продвигает пищу вместе с литрами ферментного сока, который помогает переваривать съеденное.

Бурление в животе – обычно сигнал того, что вы поели или, наоборот, голодны. Даже когда в животе пусто, организм время от времени шевелит мышцами желудочно-кишечного тракта, чтобы быть готовым к поступлению еды. Звук может повторяться каждый час и длиться довольно долго.

Когда желудок намекает на проблемы

Как правило, урчание – это не медицинская, а больше социальная проблема, которая заставляет вас смущаться. Но иногда живот сигнализирует о бедствии.

Вот некоторые серьезные проблемы, когда одним из симптомов становится бурление в животе.

Гастроэнтерит, вызванный инфекцией.

Отравление.

Пищевая нетолерантность, например, непереносимость лактозы или глютена.

Синдром раздраженного кишечника.

Непроходимость тонкой или толстой кишки.

Спровоцировать усиленную перистальтику могут стресс или предменструальный синдром.

Когда бежать к врачу?

Обычно звуки «из глубины желудка» проходят самостоятельно и не сопровождаются ничем, кроме неловкости и, возможно, чувства голода. Заподозрить, что бурление кишечника – проблема, требующая неотложной медицинской помощи, можно по дополнительным симптомам.

Высокая температура.

Диарея.

Запор и невозможность выпустить газы.

Кровь в стуле.

Длительные сильные и болезненные спазмы в животе.

Сильное вздутие живота.

Как прекратить «чревовещание»?

Эти способы помогут как заглушить урчание, так и предотвратить его.

Пить воду небольшими глотками в течение дня или при бурлении живота. Вода выпитая залпом не приглушит звуки, а добавит бульканья.

Есть понемногу и при первом чувстве голода.

Жевать медленно, чтобы большие куски пищи не провоцировали усиленную мышечную работу.

Исключить газообразующие продукты, такие как бобовые и капуста.

Уменьшить в рационе кислотообразующие продукты.

Прогуляться после обеда, чтобы ускорить пищеварение.

Успокоиться. Стресс замедляет работу кишечника и заставляет живот урчать.
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