Постоянно урчит живот: я заболел?

Почему урчит в животе, что с этим делать и как с этим бороться. Попробуем разобраться.Откуда звук?Урчание – это звук сокращения желудка и кишечника. Это называется перистальтика и она нужна нам, чтобы продвигать и переваривать съеденную пищу. Когда что-то попадает в пищеварительный тракт, мышцы начинаются двигаться и мы слышим, как внутри плещется вода, булькает непереваренная еда или перемещаются газы.Урчание – это нормально?В большинстве случаев – да. Слышим мы или нет, кишечник постоянно продвигает пищу вместе с литрами ферментного сока, который помогает переваривать съеденное.Бурление в животе – обычно сигнал того, что вы поели или, наоборот, голодны. Даже когда в животе пусто, организм время от времени шевелит мышцами желудочно-кишечного тракта, чтобы быть готовым к поступлению еды. Звук может повторяться каждый час и длиться довольно долго.Когда желудок намекает на проблемыКак правило, урчание – это не медицинская, а больше социальная проблема, которая заставляет вас смущаться. Но иногда живот сигнализирует о бедствии.Вот некоторые серьезные проблемы, когда одним из симптомов становится бурление в животе.Гастроэнтерит, вызванный инфекцией.Отравление.Пищевая нетолерантность, например, непереносимость лактозы или глютена.Синдром раздраженного кишечника.Непроходимость тонкой или толстой кишки.Спровоцировать усиленную перистальтику могут стресс или предменструальный синдром.Когда бежать к врачу?Обычно звуки «из глубины желудка» проходят самостоятельно и не сопровождаются ничем, кроме неловкости и, возможно, чувства голода. Заподозрить, что бурление кишечника – проблема, требующая неотложной медицинской помощи, можно по дополнительным симптомам.Высокая температура.Диарея.Запор и невозможность выпустить газы.Кровь в стуле.Длительные сильные и болезненные спазмы в животе.Сильное вздутие живота.Как прекратить «чревовещание»?Эти способы помогут как заглушить урчание, так и предотвратить его.Пить воду небольшими глотками в течение дня или при бурлении живота. Вода выпитая залпом не приглушит звуки, а добавит бульканья.Есть понемногу и при первом чувстве голода.Жевать медленно, чтобы большие куски пищи не провоцировали усиленную мышечную работу.Исключить газообразующие продукты, такие как бобовые и капуста.Уменьшить в рационе кислотообразующие продукты.Прогуляться после обеда, чтобы ускорить пищеварение.Успокоиться. Стресс замедляет работу кишечника и заставляет живот урчать.