Постоянно урчит живот: я заболел?
Откуда звук?
Урчание – это звук сокращения желудка и кишечника. Это называется перистальтика и она нужна нам, чтобы продвигать и переваривать съеденную пищу. Когда что-то попадает в пищеварительный тракт, мышцы начинаются двигаться и мы слышим, как внутри плещется вода, булькает непереваренная еда или перемещаются газы.
Урчание – это нормально?
В большинстве случаев – да. Слышим мы или нет, кишечник постоянно продвигает пищу вместе с литрами ферментного сока, который помогает переваривать съеденное.
Бурление в животе – обычно сигнал того, что вы поели или, наоборот, голодны. Даже когда в животе пусто, организм время от времени шевелит мышцами желудочно-кишечного тракта, чтобы быть готовым к поступлению еды. Звук может повторяться каждый час и длиться довольно долго.
Когда желудок намекает на проблемы
Как правило, урчание – это не медицинская, а больше социальная проблема, которая заставляет вас смущаться. Но иногда живот сигнализирует о бедствии.
Вот некоторые серьезные проблемы, когда одним из симптомов становится бурление в животе.
Гастроэнтерит, вызванный инфекцией.
Отравление.
Пищевая нетолерантность, например, непереносимость лактозы или глютена.
Синдром раздраженного кишечника.
Непроходимость тонкой или толстой кишки.
Спровоцировать усиленную перистальтику могут стресс или предменструальный синдром.
Когда бежать к врачу?
Обычно звуки «из глубины желудка» проходят самостоятельно и не сопровождаются ничем, кроме неловкости и, возможно, чувства голода. Заподозрить, что бурление кишечника – проблема, требующая неотложной медицинской помощи, можно по дополнительным симптомам.
Высокая температура.
Диарея.
Запор и невозможность выпустить газы.
Кровь в стуле.
Длительные сильные и болезненные спазмы в животе.
Сильное вздутие живота.
Как прекратить «чревовещание»?
Эти способы помогут как заглушить урчание, так и предотвратить его.
Пить воду небольшими глотками в течение дня или при бурлении живота. Вода выпитая залпом не приглушит звуки, а добавит бульканья.
Есть понемногу и при первом чувстве голода.
Жевать медленно, чтобы большие куски пищи не провоцировали усиленную мышечную работу.
Исключить газообразующие продукты, такие как бобовые и капуста.
Уменьшить в рационе кислотообразующие продукты.
Прогуляться после обеда, чтобы ускорить пищеварение.
Успокоиться. Стресс замедляет работу кишечника и заставляет живот урчать.
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