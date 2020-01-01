Хроническая бессонница способна привести к слабоумию
Если продолжительность сна составляет менее шести часов, риск стойких когнитивных нарушений, вплоть до слабоумия, возрастает в два раза, сообщает Sleep.
В исследовании приняли участие люди с хроническими проблемами со сном. Ученые отметили, что примерно 10% взрослого населения периодически страдает либо от невозможности заснуть, либо от частых пробуждений. В результате сон становится поверхностным, и мозг не успевает полноценно восстановиться.
Авторы исследования отметили, что нужно научиться измерять степень нарушений сна, так как это важно для разработки методов лечения. Бессонница наносит вред не только мозгу, но и другим органам.
Возрастает риск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, психических нарушений, депрессии. Люди среднего и старшего возраста, страдающие бессонницей, более склонны к преждевременной деменции.
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