Хроническая бессонница способна привести к слабоумию

Ученые Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания (США) выяснили, что бессонница негативно воздействует на мозг.

Если продолжительность сна составляет менее шести часов, риск стойких когнитивных нарушений, вплоть до слабоумия, возрастает в два раза, сообщает Sleep.

В исследовании приняли участие люди с хроническими проблемами со сном. Ученые отметили, что примерно 10% взрослого населения периодически страдает либо от невозможности заснуть, либо от частых пробуждений. В результате сон становится поверхностным, и мозг не успевает полноценно восстановиться.

Авторы исследования отметили, что нужно научиться измерять степень нарушений сна, так как это важно для разработки методов лечения. Бессонница наносит вред не только мозгу, но и другим органам.

Возрастает риск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, психических нарушений, депрессии. Люди среднего и старшего возраста, страдающие бессонницей, более склонны к преждевременной деменции.
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