Коронавирус оказался опаснее испанки
Исследователи пришли к выводу, что испанка увеличила смертность в три раза, а коронавирус — в четыре раза. При недостаточном лечении COVID-19 может иметь сравнимую или большую смертность, чем вирус гриппа H1N1 в 1918 году, отмечается в работе.
Российские специалисты согласны с данными зарубежных коллег, однако считают, что окончательные выводы можно будет сделать только после окончании пандемии коронавируса.
Вполне вероятно, что COVID-19 нанес, по крайней мере Нью-Йорку, ущерб, сравнимый с потерями от испанского гриппа, отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин.
По его мнению, основная сложность при интерпретации данных заключается в том, что нельзя точно оценить количество зараженных испанкой.
«Впрочем, и данные относительно COVID-19 пока нельзя считать стопроцентно точными, даже если ориентироваться по данным тестов на антитела», — добавил эксперт.
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