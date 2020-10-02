5 причин есть брюссельскую капусту

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Ежедневное употребление крестоцветных овощей, например, брюссельской капусты, в сочетании с обычным рационом - отличный способ получить полезные для здоровья питательные вещества. Все, что вам нужно, - это примерно одна чашка в день в рамках здорового сбалансированного питания.Может снизить риск ракаДиета с высоким содержанием зелени и капусты снижает риск некоторых видов рака. Исследования показывают, что брюссельская капуста содержат серосодержащие соединения, такие как глюкозинолаты, и их побочные продукты, такие как индолы и изотиоцианаты, которые обладают противораковыми свойствами. Более того, брюссельская капуста содержит кемпферол, антиоксидант, который помогает снять окислительный стресс и бороться с раковыми клетками.Исследования показывают, что эти соединения могут помочь бороться с колоректальным раком, раком легких, раком пищевода, раком простаты, раком поджелудочной железы и меланомой.Способствовать здоровью костейБрюссельская капуста - отличный источник витамина К, который снижает риск перелома костей, улучшает усвоение кальция, увеличивает прочность костей и снижает риск переломов у женщин в постменопаузе.Отличный источник клетчаткиКлетчатка способствует здоровому пищеварению. Адекватное потребление клетчатки помогает снизить риск запора и помогает улучшить опорожнение кишечника.Регулирует уровень сахара в кровиИсследования связывают крестоцветные овощи с повышенным уровнем глюкозы, что может иметь какое-то отношение к содержанию в них клетчатки и антиоксиданта, называемого альфа-липоевой кислотой.Богата омега-3Омега-3, содержащиеся в брюссельской капусте, поступают в виде ALA (альфа-линоленовой кислоты), которая используется организмом менее эффективно, чем омега-3 в рыбе, а это означает, что вы должны есть ее в большем количестве. Вы можете есть брюссельскую капусту несколько раз в неделю, чтобы получить максимальную пользу, особенно если рыба не является регулярной частью вашего рациона.