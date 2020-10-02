Ежедневная чашка кофе помогает уменьшить жир на животе и общий вес

Добавление кофе в ежедневный рацион может помочь похудеть, избавиться от жировых отложений – несколько исследований связали употребление кофе с уменьшением жира на животе и лучшей потерей общего веса.1 октября отмечается Международный день кофе. Ученые напоминают, что дополнительная ежедневная чашка напитка (без сахара, сливок) может быть средством уменьшения скоплений жира на животе.«Употребление кофе три раза в день снижает жир на животе у женщин», - цитирует специалистов Times Now.Ряд исследований показал, что употребление кофе коррелирует с сокращением жира на животе и более интенсивной потерей веса. Данный эффект обеспечивается веществом-стимулятором кофеином – он ускоряет обменные процессы, что активизирует и расход жира. Кофеин содержится почти во всех коммерческих добавках для сжигания жира.Еще одно полезное качество кофе – напиток обеспечивает чувство сытости, что помогает меньше есть, способствует снижению веса. Согласно данным Национального исследования здоровья и питания, женщины возрастом от 20 до 44 лет, ежедневно выпивающие две-три чашки кофе, демонстрируют самый низкий уровень жира в организме самый низкий. Также установлено, что средний показатель общего жира в организме на 2,8 процента ниже у женщин всех возрастов, выпивающих две-три чашки кофе в день, по сравнению с женщинами любого возраста, не пьющих кофе.Другая работа, опубликованная изданием The Journal of Nutrition, обнаружила: у женщин возрастом 45-69 лет, употреблявших четыре и более чашки кофе, процент ожирения был на 4,1 процента ниже, чем у тех, кто не пил напиток.«Полученные данные позволяют считать, что кофе содержит, помимо кофеина, другие биоактивные соединения, которые регулируют вес – потенциально они могут использоваться как средство против ожирения», - заявили исследователи.Помимо способности ускорять сжигание жира, включая отложения на животе, кофе может оказывать и другие оздоровительные эффекты. Его питье повышает уровень энергии, улучшает физическую работоспособности, усиливает защиту организма от развития диабета 2 типа, деменции, болезней сердца и печени. Этому способствует то, что кофе содержит несколько мощных антиоксидантов и питательных веществ, таких как рибофлавин (B2), пантотеновая кислота (B5), ниацин (B3), магний, марганец, калий.Но важно помнить, что организм может обладать повышенной чувствительностью к кофеину и плохо переносить ароматный напиток. Вдобавок кофе может быть небезопасным во время беременности. Некоторые исследования связывают активное потребление кофе с ослаблением костной ткани, повышенным беспокойством и нервозностью.