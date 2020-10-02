Зачем принимать овсяную ванну

Врач-дерматолог Анастасия Елистратова рассказала, при каких заболеваниях полезно принимать овсяную ванну и как ее сделать.По словам дерматолога, ванна с овсянкой помогает при различных кожных патологиях, которые сопровождаются сухостью и зудом."Самые частые причины назначения: атопический дерматит, псориаз, крапивница, ветряная оспа, солнечные ожоги", - написала врач.Она рассказала, что лучше всего подойдет коллоидная овсянка. Это крупа, которую перемололи до состояния муки. Измельчать овес начали только в 1945 году. Однако о лечебных свойствах крупы известно уже очень давно.Если в доступе нет коллоидной овсянки, можно сделать ее самостоятельно. Для этого надо качественно измельчить хлопья в однородную пыль. Можно использовать блендер или кофемолку."Добавьте порошок в теплую (не горячую) воду в ванне. Точных пропорций нет. Принимайте ванну 10-15 минут", - посоветовала Анастасия Елистратова.После купания в овсянке необходимо сразу нанести на кожу увлажняющий крем, если заболевание провоцирует сухость.Кроме того, дерматолог предупредила, что из-за овсянки ванна становится очень скользкой, поэтому нужно принимать ее очень осторожно.