Известная специя может понижать высокий сахар и холестерин

Специалисты констатируют, что такая известная специя, как горчица, может оказаться настоящей панацеей – например, она способна понижать высокие уровни сахара и холестерина в крови.Согласно имеющимся данным, листья горчицы содержат соединения глюкозинолаты, которые могут уменьшать количество липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина в крови. В свою очередь, благодаря высокой концентрации противовоспалительных соединений масляный экстракт семян горчицы снижает риски сердечного приступа и сердечной аритмии. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в горчичном масле, также поддерживают здоровье сердца.Таким образом, известная специя может эффективно поддерживать здоровье и функциональность сердечно-сосудистой системы, сообщает издание Food News.Помимо этого, горчица улучшает механизмы регуляции уровня сахара в крови, что защищает от его резких скачков или колебания после еды. Противовоспалительное действие листьев горчицы может помочь восстановить чувствительность к инсулину у диабетиков, информируют исследователи.