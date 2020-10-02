Что надо знать про вакцинацию от гриппа в эпоху COVID-19

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В России полным ходом идет вакцинация против сезонного гриппа, заболеваемость которым должна заметно подскочить через пару месяцев. Сейчас в связи с этим рутинным мероприятием поднимаются новые вопросы, которые связаны с пандемией COVID-19.Грипп и COVID-19 – двойная опасность?Еще весной 2020 года было известно, что человек может быть одновременно инфицирован коронавирусом SARS-CoV-2 и вирусом гриппа. Но сегодня никто не знает, как это может влиять на тяжесть состояния пациентов.Американские Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) считают, что в условиях распространения обеих инфекций прививка от гриппа становится важной как никогда ранее. Этому мнению вторит ведущий медицинский эксперт CNN Санджей Гупта (Sanjay Gupta): «Прививаться нужно каждый год, но, вероятно, в этом году это особенно важно, поскольку этой осенью мы будем наблюдать параллельно эпидемии гриппа и COVID-19. Поэтому все, что может снизить риски, имеет большую важность».Есть ли связь между прививкой против гриппа и риском COVID-19?Слухи о том, что вакцинация против гриппа может увеличить риск коронавирусной инфекции, могут происходить из опровергнутого исследования. В начале 2020 года, ученые сообщили, что после такой прививки люди чаще болеют ОРВИ, которые вызывают четыре сезонных коронавируса (не те, которые являются причиной COVID-19).Позже канадские авторы более убедительно продемонстрировали, что прививка от сезонного гриппа не увеличивает риск других вирусных простудных – в том числе, коронавирусных – болезней. Исследований, которые прямо оценивают, как влияет вакцинация от гриппа на заболеваемость COVID-19, не проводилось. Но сегодня говорить о существовании такого риска нет никаких поводов.Нужно ли прививаться тому, кто болеет COVID-19?В этом случае прививку нужно отложить. Легкое течение болезни – не противопоказание для вакцинации, но во время нее лучше соблюдать изоляцию. После выздоровления сделать прививку желательно – заболеть гриппом после COVD-19 вполне можно.Нехватка тестовЗимой мы станем гораздо чаще болеть ОРВИ, начнется волна гриппа, продолжится пандемия COVID-19. Потребность в проведении ПЦР-тестов в этих условиях резко увеличится. В производстве тестов на разные инфекции (в том числе, на грипп и COVID-19) могут использоваться одинаковые реагенты, указывает Чарльз Чиу (Charles Chiu), эксперт по инфекционным болезням из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Поэтому запасы диагностических средств могут истощиться сначала в местных больницах, а затем и в глобальных масштабах. Чем реже люди будут болеть гриппом, тем меньше такой риск.Переполненные больницыЛюдям с тяжелым течением гриппа, как и при COVID-19, может требоваться госпитализация, интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких. С риском нехватки аппаратов ИВЛ и недостатком коек для инфекционных больных мир уже сталкивался в начале этого года. Вакцинация против гриппа может снижать заболеваемость на 20-60%, она способна предотвратить перегрузку стационаров.Опыт этого года показал, что на фоне пандемии COVID-19 рутинная вакцинация страдает. ВОЗ рекомендует по возможности избегать пробелов в иммунизации, поскольку они могут привести к новому кризису здравоохранения. Прививка от гриппа хоть и не является обязательной, в этом году может внести особый вклад в здоровье людей.