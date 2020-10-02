5 запретных продуктов при гинекомастии

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Есть некоторые продукты, которые могут способствовать развитию гинекомастии или мужской груди. А отказ от их употребления облегчит процесс избавления от излишков жира.Бобы. Они богаты фталатами, являющимися пластификаторами, имитирующими в организме гормон эстроген. Это может увеличить риск развития мужской груди.Тунец. Эта рыба также содержит большое количество фталатов. Лучше избегать подобной пищи, если вы страдаете гинекомастией, чтобы не ухудшить ситуацию.Креветки. Они могут содержать пестициды, которые способны нарушить работу эндокринных гормонов и способствовать развитию гинекомастии.Ягоды. Кожура ягод может быть загрязнена пестицидами, имитирующими в организме эстроген. Это еще одна еда, которой следует избегать.Упакованное мясо. Оболочки, используемые для покрытия обработанного мяса вроде сосисок и колбасы, обычно изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ). А он может вызывать гормональные сдвиги и привести к гинекомастии,.