Дети – одни из главных переносчиков коронавируса
Кроме того, было обнаружено, что дети и молодые люди потенциально важнее, с точки зрения передачи вируса, особенно в домашних условиях. Данные были представлены в журнале Science. Исследование стало крупнейшим по отслеживанию контактов.
В результате было установлено, что 71% инфицированных не заразили контактировавших с ними людьми. При этом 60% новых случаев заражения приходилось на 8% инфицированных. Исследователи отмечают, что человек с коронавирусом, вне зависимости от возраста, может заразить другого с вероятностью 2,6% в сообществе, однако в семье показатель увеличивается до 9%.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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