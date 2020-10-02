Дети – одни из главных переносчиков коронавируса

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Исследование более полумиллиона человек в Индии, подвергшихся воздействию нового коронавируса, предполагает, что дальнейшее распространение вируса обусловлено лишь небольшим процентом инфицированных.Кроме того, было обнаружено, что дети и молодые люди потенциально важнее, с точки зрения передачи вируса, особенно в домашних условиях. Данные были представлены в журнале Science. Исследование стало крупнейшим по отслеживанию контактов.В результате было установлено, что 71% инфицированных не заразили контактировавших с ними людьми. При этом 60% новых случаев заражения приходилось на 8% инфицированных. Исследователи отмечают, что человек с коронавирусом, вне зависимости от возраста, может заразить другого с вероятностью 2,6% в сообществе, однако в семье показатель увеличивается до 9%.