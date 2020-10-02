Зуд и красные пятна: как отличить крапивницу от псориаза?

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Крапивница и псориаз — это кожные заболевания, которые вызывают покраснение, пятна и зуд, поэтому их легко спутать. Однако это принципиально разные состояния, для лечения которых применяют различные методы, поэтому в ваших интересах выяснить точный диагноз как можно скорее.Что такое крапивница?Крапивница, она же крапивная лихорадка или уртикария — кожное заболевание, чаще всего аллергического происхождения. Это довольно распространенное явление, с которым каждый третий человек сталкивается хотя бы раз в жизни, и только четверть всех случаев крапивницы переходят в хроническую форму. Иногда симптомы крапивницы появляются без видимых причин, и, как правило, этому способствуют некоторые триггеры:аллергенные пищевые продукты, в том числе арахис, яйца, орехи;прием антибиотиков, аспирина и ибупрофена:укусы насекомых;шерсть домашних животных;физические раздражители: плотная одежда, особенно из синтетических тканей и латекса;холод, жара, длительное пребывание на солнце;бактериальные и вирусные инфекции, в том числе ОРВИ, мононуклеоз, гепатит;пыльца растений или некоторые растения, например, олеандр и дикий плющ;Благодаря названию довольно легко представить, как выглядит крапивница, поскольку она вызывает кожную реакцию, которую легко получить, свалившись в заросли крапивы: резкое покраснение кожи, выпуклые волдыри или пузырьки, зуд, иногда жгучая боль. Как правило, все эти симптомы проходят в течение суток, но при хронической форме могут сохраняться несколько недель и даже месяцев.Чем псориаз похож на крапивницу?Псориаз — это хроническое неинфекционное заболевание, предположительно аутоиммунного происхождения. Это значит, что организм по ошибке начинает борьбу с собственными здоровыми клетками, из-за чего клетки кожи накапливаются с повышенной скоростью, образуя бляшки, которые часто вызывают зуд и покраснение – далекий от медицины человек может легко спутать такие симптомы с аллергическими высыпаниями. Псориаз встречается гораздо реже, чем крапивница, им страдают 2-4% населения.Отметим, что это более серьезное состояние, чем крапивница. Это хроническое заболевание, его гораздо сложнее лечить, и, как правило, в лучшем случае можно добиться улучшения состояния пациента и стойкой ремиссии.Причины возникновения псориаза неизвестны, однако есть некоторые факторы, которые могут вызвать или усугубить это состояние:психоэмоциональное потрясение, хронический стресс;алкоголь и курение (особенно у женщин);некоторые лекарства, включая литий и препараты для понижения кровяного давления;инфекционные заболевания, в том числе ангина;молочные продукты и красное мясо;факторы окружающей среды, например, сильный холод или солнечные лучи.Псориаз vs крапивница — как их отличить?Однако знать о различиях проявлений крапивницы и псориаза очень полезно хотя бы для того, чтобы помочь врачу составить полную клиническую картину.Форма высыпаний:При псориазе бляшки слегка возвышаются, имеют четкие границы и характерные чешуйки серебристого оттенка. При ухудшении очаги воспаления начинают разрастаться и сливаться в пятна, а также могут кровоточить. Поверхность высыпаний суше, чем на других участках кожи.Высыпания при крапивнице, особенно если это аллергическая реакция, не имеют четких контуров и могут проявляться в виде мелких и крупных пятен. В тяжелых случаях может проявиться сплошной отек. Высыпания не имеют сухости, как при псориазе.Локализация высыпаний:Псориатические высыпания появляются на ограниченных участках тела, чаще всего в волосистой части головы, спине и крестце, сгибах коленей и локтей. Реже — в районе половых органов, в паху, подмышечной области и на груди.Высыпания при крапивнице могут появиться на любом участке тела.Зуд:При псориазе чаще всего зуд в районе высыпаний довольно умеренный.Крапивница вызывает сильный зуд. Прямо как после зарослей крапивы, помните?К специфическим симптомам псориаза также можно отнести опухание суставов и утолщение ногтевой пластины.Как лечиться?Если у вас крапивница, которая проявляется эпизодически как аллергическая реакция, возможно, вы навсегда о ней забудете как только выясните с помощью врача, какой аллерген ее вызывает. В этом случае придется отказаться от каких-то продуктов и минимизировать контакты с домашними животными. Врач также может назначить вам антигистаминные препараты, противовоспалительные стероиды, антидепрессанты или седативные средства в том случае, если крапивница является реакцией на стресс.Для того, чтобы избавиться от симптомов псориаза и добиться ремиссии, вам придется пройти серьезное лечение. Таким пациентам назначают кортикостероиды, ретиноиды, фототерапию с использованием ультрафиолета. И, конечно, вам придется внести серьезные коррективы в свой образ жизни: свести к минимуму употребление алкоголя, придерживаться сбалансированного питания и учиться управлять своим стрессом.