И такое бывает? Для чего нужно повышать иммунитет кожи

Кожа — самый большой орган. Он нуждается в повышении иммунитета не меньше, чем весь организм. Рассказываем, что это значит и как можно повысить иммунитет кожи.Уход за кожей необходим по разнообразным причинам. Начиная от возможных признаков старения кожи, заканчивая потенциальными заболеваниями, которые можно предотвратить, занимаясь защитными мерами для кожи. Ведь этот орган выполняет крайне важную функцию: через кожу из организма выводится около 30% всей жидкости (мочевая кислота, калий, липиды, кальций, креатин, мочевина и микроэлементы.Нередко кожа оказывается под плохим влиянием ветра, солнечных лучей, перепадов температур, некачественного питания, недостатка воды, отсутствия или нарушения сна, вредных привычек. Иными словами, все негативные факторы для организма сказываются на состоянии кожи. Поэтому состояние кожи передает возраст и все тяготы в жизни человека.Обезвоживание, активная мимика, плохое питание — если так продолжать, то первые признаки старения способны проявиться уже в 20-23 года. Если на женщину влияет гормональный он, замедленный метаболизм, то изменения во внешности будут более заметными. Во многом состояние кожных покровов определяется их иммунитетом.Старение кожи происходит по определенной механике. Сначала замедляются процессы регенерации, а роговой слой становится толще. Дермальный слой наоборот истончается, фибробласты синтезируют меньше эластина и коллагена. Кожа теряет упругость, плывет подкожно-жировая клетчатка, образуется птоз. Образуется сухость, чувствительность к внешнему воздействию, быстрое старение. Замедление обменных процессов провоцирует дефицит гиалуроновой кислоты, белков, микроэлементов и витаминов, отсюда же понижение иммунитета кожи. Чаще образуются кожные заболевания, аллергические реакции.Иммунитет кожи напрямую связан с общим. Иммунная система обеспечивает адаптивную и врожденную защиту от патогенов. Системы неспецифической защиты выявляют и уничтожают проникновение патогенов внутрь. Адаптивная призвана запоминать и бороться с вредоносными микроорганизмами. А связь между двумя системами обеспечивается клетками Лангерганса, выполняющих функции макрофагов.Клетки способны олвить патогены, попадающие трансдермальным путем, участвует в формировании иммунной памяти. Влиять на них можно только биоактивными веществами, которые наносятся на кожу. Это специальные крема и сыворотки, обладающие иммуномодулирующим действием. Такие косметологические средства способны устранить главную проблему — повысить ослабляющий иммунитет кожи, распознавая патогены, моментально реагируя на чужеродные белковые компоненты. Это осуществляется благодаря стимуляции макрофагов и клеток Т-киллеров, клеток фактически приобретенного иммунитета.Чтобы найти подобные препараты, лучше обратиться за консультацией к косметологу.