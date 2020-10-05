Черный кофе, выпиваемый утром натощак, грозит развитием диабета

Крепкий кофе, выпитый натощак после бессонной ночи, нарушает биологический механизм, контролирующий уровень сахара в крови. Таковы результаты эксперимента, к которому привлекли 29 здоровых мужчин и женщин.Эксперимент проходил в три этапа. В рамках первого этапа добровольцы после нормального ночного сна на утро выпивали напиток с калорийностью, приближенной к среднестатистическому завтраку. В рамках второго этапа добровольцы не могли нормально выспаться - их будили каждый час на пять минут. С утра опять выпивался напиток. Третий этап предполагал отсутствие нормального сна ночью и употребление с утра крепкого черного кофе. Добровольцы пили кофе за 30 минут до употребления жидкой замены завтраку.Ученые фиксировали скачки сахара после каждого этапа. Выяснилось: одна ночь нарушаемого сна не приводит к сбоям в регулировании уровня сахара. Но если после такой ночи выпить крепкий черный кофе до завтрака, уровень сахара в крови после завтрака повышается на 50%. Эксперты советуют пить утренний кофе только после приема пищи.