Назван лучший способ сварить куриные яйца

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Лучшим способом сварить куриные яйца является их готовка после непродолжительного замачивания в холодной воде.Автор поста, в котором раскрывается секрет лучшего способа сварить куриные яйца, утверждает: многие люди допускают одинаковую ошибку, кладя яйца в кастрюлю с водой и сразу же ставя ее на огонь. Чтобы не совершать такой оплошности, следует перед варкой подержать продукт в воде.«Нужно дать яйцам полежать в холодной воде 10 минут и лишь затем отправлять их на плиту», - сообщается в публикации.Данный способ является лучшим для приготовления куриных яиц, которые получатся нежными и сохранят больше питательных свойств, а также не треснут в кипящей воде, пишет «Соху». После варки их нужно окунуть в холодную воду, чтобы легко очистить от скорлупы.Еще один совет, который дается в статье, – потрясти яйцо в руке перед покупкой. «Посторонние» звуки будут означать, что продукт не отличается свежестью и, скорей всего, окажется невкусным.