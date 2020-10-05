Какие признаки указывают вам о дефиците витаминов

Дефицит витаминов и минералов может негативно сказываться на вашем самочувствии и внешнем виде. Сухая кожа, выпадение волос, тонкие ногти — это первые признаки авитаминоза. Также существуют несколько причин на которые обязательно нужно обратить внимание.И так, если вы испытываете хроническую усталость это указывает на то, что у вас может быть дефицит железа, витамина B12 и витамина D. Хотя этот симптом очень обширен и может быть вызван множеством факторов, недостаток питательных веществ также может сыграть свою роль.При дефиците магния у вас могут возникнуть спазмы, постоянное чувство тошноты и судороги. Также дефицит магния сопровождается повышенной нервозностью и раздражительностью.Если кожные повреждения долго не заживают, то у вас может быть недостаток витамина С. Витамин С играет жизненно важную роль в способности организма регенерировать раны. Если вы заметили, что кожа лица стала сухой и теряет упругость, вам нужно обратить внимание на витамин А.Акне. Это можно объяснить дефицитом цинка. Акне – это воспалительное заболевание, которое может быть связано с гормональным дисбалансом. Это также может быть признаком потребности в цинке, который поддерживает иммунную систему своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами.Учтите, что принимать витамины следует только по назначению врача и после того, как сдадите анализы на наличие витаминов и микроэлементов в крови. Самолечение может быть опасным.