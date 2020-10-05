Какие заболевания можно распознать по цвету и форме языка

Глаза - зеркало души человека, а язык смело можно назвать зеркалом здоровья. Цвет языка, форма и наличие налета на нем может говорить о той или иной патологии. Как правило, организм дает знать о заболеваниях практически сразу, и самое главное - это заметить и научиться распознавать их.Язык здорового человека бледно-розового цвета с ровной складкой, которая проходит вдоль языка. Язык мягкий, и не приносит никаких неприятных ощущений при движении. Сосочки на языке хорошо различимы, и не сглажены.О чем говорит цвет языка?При инфекционных заболеваниях, например, кори или гриппе, цвет языка становится бардовым, к тому же, такой цвет языка говорит о наличии жара.Бледный язык говорит о недостаточном питании, патологии крови - анемии, или о сердечной недостаточности.Фиолетовый язык сигнализирует не только о заболеваниях крови, но и указывает на заболевания дыхательной системы.Желтый или серый язык бывает у курильщиков, при желтухе или указывает на проблемы с желудочно-кишечным трактом.Черный язык, который так пугает родителей, и кстати не зря, говорит о слабости печени и селезенки, дизентерии, о серьезных вирусных инфекциях и даже об абсцессах.О заболеваниях почек говорит синий цвет языка. А голубоватый оттенок языка встречается при плохой циркуляции крови, цинге и при отравлениях тяжелыми металлами, особенно ртутью.Белый язык говорит непосредственно о грибковой инфекции или обезвоживании организма.О проблемах в полости рта можно судить при наличии темно-коричневого языка, что указывает на кровотечения в полости рта и в частности при пародонтите и гингивите.О чем говорит форма и внешний вид языка?Из-за атрофии сосочков языка, он становится сглаженным, блестящим и приобретает ярко-красную окраску, такой язык называется лакированным. Такую картину можно увидеть при онкологии желудка или хронических колитах.При дефиците витамина В и никотиновой кислоты в организме, такое заболевание называется пеллагра и относится к классу авитаминозов, язык похож на шахматную доску, покрыт черно-коричневым налетом с трещинами. С развитием заболевания язык меняет свой окрас и становится красным.Язык с глубокими бороздками различного размера и цвета называют географическим. Такой язык можно наблюдать при хроническом поражении желудка и кишечника (когда родители кормят ребенка неправильно), при некоторых формах психических заболеваний. По такому языку можно незамедлительно судить о наличии аллергической реакции.Если нарушена функция мозжечка, мозгового кровообращения, язык может искривляться или отклоняться в сторону. По некоторым данным, искривление языка может быть связано с соматическими нарушениями организма.При нарушении функции органов левой или правой половины тела соответствующая сторона языка незначительно увеличивается в размере, и кончик меняет положение – отклоняется. При патологии подъязычного нерва или при парезах язык так же может менять свое положение.Четко видная серединная линия языка напрямую связана с позвоночником и может указывать на его проблемы. Изогнутая линия у корня языка указывает на проблемы в поясничном отделе позвоночника, если изогнута посередине - средняя часть спины, и соответственно если изгиб у кончика языка, то проблема кроется в шейном отделе позвоночника.