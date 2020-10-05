Интервальное голодание может привести к потере мышц

Требующая чередовать периоды сытости и голода диета опасна для мышечных объемов. При таком рационе они могут быстро истощиться.Интервальное голодание приобрело огромную популярность за последние несколько лет. Однако недавнее исследование может заставить нас дважды подумать, прежде чем начать следовать такой диете. Вполне возможно, она вызовет потерю мышечной массы. Проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Франциско наблюдение показало, что периодическое голодание само по себе не более полезно, чем любой обычный режим питания. За исключением потери мышечных объемов. В рамках исследования исследователи сравнили две группы участников: одну - соблюдающую обычную диету (три приема пищи в день и перекусы), а другую - ограниченное потребление калорий с полудня до 20:00.В конце 12-недельного исследования исследователи обнаружили, что обе группы не показали значительной разницы в цифрах потери веса, жировой массы, контроля сахара в крови и уровней холестерина. Было обнаружено, что интервальное голодание на самом деле не улучшает метаболизм или потерю веса. Правда, первая группа потеряла немного больше веса, но это также выявило и более серьезную проблему. Около 65% общей потери веса участников той группы составляла мышечная масса. Это намного больше того, что можно потерять на обычной диете с ограничением калорий, то есть около 20-30% мышечной массы.Участников первой группы не проинструктировали придерживаться определенной калорийной диеты или режима упражнений. Их просто попросили уместить все количество потребляемых калорий в 8-часовое окно, что не давало им особых преимуществ по сравнению с группой, которая не следовала столь радикальным мерам.