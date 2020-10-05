Назван продукт, способный заменить добавки с витамином D
Диетологи обнаружили удивительные преимуществ употребления грибов. Этот суперпродукт по позитивному влиянию на здоровье может сравниться с добавками с витамином D.
Грибы обеспечивают здоровье кишечника, дольше сохраняют чувство сытости, устраняют неприятный запах изо рта и повышают уровень витамина D при воздействии ультрафиолета.
В новом исследовании, проведенном Nutrition Research Australia, исследователи обнаружили, что наиболее часто употребляемые грибы содержат ряд биоактивных соединений, обнаруженных не только в овощах, но и в некоторых видах мяса, цельнозерновых и орехах.
Исследования показали, что употребление в пищу грибов, подвергшихся воздействию солнечного света, увеличивает уровень витамина D — и может быть столь же эффективным, как прием добавок витамина D.
«Чтобы получить витамин D, оставьте грибы на солнце спорами вверх на 15 минут — это простой трюк, который увеличивает содержание витамина D в грибах до 10 раз«, — сказала диетолог Джемма О’Ханлон.
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