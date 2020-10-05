Пульмонолог разоблачил популярные фейки о коронавирусе

Владимир Бекетов, врач-пульмонолог Сеченовского университета, разоблачил популярные фейки о коронавирусной инфекции нового типа.В гуляющих по Сети видео утверждается, что в течение первых суток после инфицирования коронавирус "располагается в слюне и слизи". Пульмонолог отметил, что это заявление не имеет никакого отношения к реальному процессу развития острых респираторных вирусных инфекций в целом и коронавируса в частности."Существующие исследования говорят нам, что размножение любого вируса происходит только внутри клеток. На поверхности слизистой оболочки вирус может находиться в течение нескольких десятков минут, максимум — несколько часов", — сказал врач.Еще один фейк, который, к тому же, опасен для здоровья — носоглотку якобы необходимо промывать содовым раствором, пары которого следует вдыхать. "Сейчас есть множество безопасных средств для промывания носоглотки, а ингаляции парами раствора соды могут провоцировать серьезное раздражение дыхательных путей", — объяснил специалист. Бекетов посоветовал россиянам не доверять всем подряд видеороликам из Интернета, придерживаться соображений здравого смысла, а также обращаться за квалифицированной медицинской помощью при первых проявлениях заболевания.