Не оливковое: названо лучшее масло для готовки

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При термической обработке любого масла образуются трансжиры, которые оказывают негативное воздействие на организм, поэтому готовить продукты на масле вредно в любом случае.Профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов назвал масло, при термической обработке которого образуется наименьшее количество трансжиров. По его словам, наименее опасным считает кокосовое масло."Растительное масло можно употреблять в небольших количествах, в основном, для заправки салатов. Оно в определенной степени обеспечивает потребность в ненасыщенных жирных кислотах", - отметил Буеверов.Самым полезным специалист назвал тыквенное масло из-за содержания витамина Е и полиненасыщенных жиров.