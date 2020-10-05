Не оливковое: названо лучшее масло для готовки
Профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов назвал масло, при термической обработке которого образуется наименьшее количество трансжиров. По его словам, наименее опасным считает кокосовое масло.
"Растительное масло можно употреблять в небольших количествах, в основном, для заправки салатов. Оно в определенной степени обеспечивает потребность в ненасыщенных жирных кислотах", - отметил Буеверов.
Самым полезным специалист назвал тыквенное масло из-за содержания витамина Е и полиненасыщенных жиров.
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