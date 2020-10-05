Как понять, что у меня аллергия на лекарство?

Аллергия на лекарство – это нестандартная реакция иммунной системы на медикаменты. Любые лекарства могут вызвать аллергию. Это зависит не от токсичности препарата, а от индивидуальной чувствительности организма к веществам.Как выглядит лекарственная аллергия?Типичные признаки не отличаются от любой другой аллергии. Это сыпь, крапивница, зуд и отек. Может появиться одышка, засвербить в носу и защипать глаза. Симптомы аллергии могут возникнуть через пару часов, дней или даже недель после начала приема.Самая опасная аллергическая реакция – анафилаксия. Это редкое состояние, которое может развиться мгновенно или через несколько часов от попадания лекарства внутрь. Симптомы похожи на обычную аллергию, но развиваются стремительно и сопровождаются жизнеугрожающими состояниями: отеком легких, падением давления, тахикардией и болью в животе.Как возникает аллергия на медикаменты?Иногда иммунная система определяет химический состав лекарства как что-то вредное. Например, как инфекцию. Тогда в крови появляются антитела – специальные белки, которые отмечают патоген или то, что принято за него. В ответ мы ощущаем реакцию, которую называем аллергией.Антитела могут появиться при первом контакте с лекарством, но признаки непереносимости часто возникают только при повторном приеме. Однако, мы не всегда в курсе, что уже встречались с каким-то веществом. Например, мы могли принимать антибиотики в составе покупного мяса, а аллергию почувствовали сразу же после прописанных таблеток.Другой вариант развития событий, когда лекарство напрямую влияет на Т-лимфоциты. Эти иммунные клетки выбрасывают в кровь химические вещества, которые запускают аллергию при первой же встрече с лекарством.На что чаще всего бывает аллергия?Некоторые лекарства вызывают непереносимость чаще других.Это антибиотики, например, пенициллины.Обезболивающие (ибупрофен, аспирин).Лекарства от аутоиммунных заболеваний, например, от ревматоидного артрита.Химиотерапия при лечении онкологии.ПсевдоаллергияИногда неприятная реакция на таблетки или инъекции выглядит совсем как аллергия, но такой не является. Это называется неаллергической реакцией гиперчувствительности, и она возникает без участия иммунной системы. Внешне проявляется точно так же, и отличать одно от другого для пациента, пожалуй, не имеет смысла.Неаллергические реакции часто вызывает аспирин, опиаты, анестетики и контрастные вещества для визуализации внутренних структур при КТ или МРТ. Кстати, шоколад тоже может вызвать псевдоаллергию: когда вы чешетесь и покрываетесь сыпью, хотя имунная система тут ни при чем.Кто рискует получить аллергию на лекарства?Аллергия может возникнуть у кого угодно, но риск увеличивается, еслиесть аллергия на продукты питания или поллиноз;в семье были случаи лекарственных аллергий;прописаны высокие дозы лекарства, многократный или длительный прием;некоторые заболевания обычно влекут лекарственную аллергию, например, ВИЧ или вирус Эпштейна-Барра.Как избежать аллергию?К сожалению, предсказать ответ на лекарство до встречи с веществом, невозможно. Чтобы минимизировать риски, врачи могут начинать с небольших доз препарата или попросить вас после инъекции остаться на полчаса неподалеку.Для безопасности лечения вы можете соблюдать несколько правилСообщайте врачам об известных аллергиях, даже если вам предлагают какое-то другое лекарство.Принимайте таблетки только по рекомендации доктора и соблюдайте предписанную дозировку.Если возникли неприятные симптомы, не занимайтесь самолечением, а обратитесь за медицинской помощью.