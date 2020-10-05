Диабет беременных чреват болезнями сердца у повзрослевших детей

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Разбираемся, насколько высок сердечно-сосудистый риск у детей женщин с гестационным сахарным диабетом.У людей, матери который перенесли диабет беременных или болели сахарным диабетом 2 типа, существенно повышен риск сердечно-сосудистых болезней в раннем возрасте. Разбираемся, чем грозит диабет матери сердцу ребенка.Риск болезней сердца у молодыхСердечно-сосудистые болезни остаются основной причиной смерти людей. Пожилые болеют гораздо чаще молодых, но сердце часто оказывается нездоровым и у людей в возрасте 35 лет. В странах с высоким доходом у большинства детей есть хотя бы один фактор риск болезней сердца. Ученые предполагают, что истоки проблемы можно частично проследить до периода внутриутробного развития.Диабет беременных и болезни сердца у детейДиабет беременных (гестационный) – одно из наиболее частных нарушений обмена веществ, с которым может столкнуться плод. Известно, что с ним связано появление у ребенка факторов риска болезней сердца: лишнего веса, высокого уровня вредных липидов в крови, сахарного диабета. Исследование показало, что этот риск у подростков увеличивается дозозависимо: он тем выше, чем тяжелее была болезнь у матери.Неизвестным оставалось, чаще ли встречаются болезни сердца у взрослых людей, которые родились у матерей, страдавших диабетом беременных.Болезни сердца у молодых взрослыхВ новом исследовании ученые проанализировали данные о более чем 290 тысячах людях, родившихся с 1979 по 2005 год. Около 3% из них внутриутробно подверглись воздействию сахарного диабета беременных, еще 1,1% - сахарного диабета 2 типа. За участниками исследования наблюдали, пока им не исполнится 35 лет.Исследование показало, что у людей, которые родились от матерей с сахарным диабетом беременных, риск инфаркта, инсульта и остановки сердца был на 27% выше, чем у тех, кто родился от женщин без этой патологии. У них на 85% чаще встречались факторы риска болезней сердца и сосудов: гипертония, сахарный диабет, высокий уровень вредных жиров в крови.У детей, рожденных женщинами с ранее развившимся сахарным диабетом, риски были еще серьезнее: увеличение вероятности сердечно-сосудистых катастроф на 48% и утроенный риск обнаружения факторов риска.«Сердечно-сосудистые болезни часто считают преимущественно взрослой патологией, которая связана с плохим образом жизни. Исследование показывает, что внутриутробные воздействия, например диабет, тоже могут приводить к увеличению риска болезней сердца без длительного стажа вредных привычек», - рассказала Летиция Гиллементе (Laetitia Guillemette), научный рецензент Кардиологического бюро Министерства здравоохранения Канады, соавтор исследования. Она добавила, что эта проблема – одна из причин выявления диагнозов сердечно-сосудистых болезней в молодом возрасте.