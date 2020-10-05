Как жить дольше? Назван сок, который замедляет процесс старения

Чтобы жить дольше, следует пить сок гранатов, которые содержат соединение, способное восстанавливать клеточные митохондрии. Употребление этого красного сока помогает замедлить процессы старения, констатируют научные специалисты.

Гранаты и сок из них могут быть своеобразным «лекарством» для увеличения продолжительности жизни, об этом пишет издание Express, ссылаясь на данные, опубликованные медицинским порталом Medical Xpress и журналом Life Extension. Вот что говорят его эксперты.

– Все наши клетки заполнены небольшими генераторами энергии – митохондриями. Старея, они становятся менее эффективными, даже потенциально токсичными. Клетки человеческого организма обладают свойством перерабатывать старые митохондрии в новые, однако с возрастом данный процесс все сильнее замедляется, что может привести к мышечной слабости. Учеными было обнаружено, что гранаты содержат вещество уролитин А. Это первое и единственное известное соединение, способствующее восстановлению митохондрий.

Специалисты поясняют, что интенсивный процесс старения, когда скелетные мышцы начинают терять силу и массу, стартует в 50-летнем возрасте. Уролитин А, соединение, полученное из биомолекул гранатов, может замедлить этот процесс. Подобный эффект обусловлен его способностью улучшать функционирование и обновление митохондрий.

Сообщается, что в одном из исследований специалисты сначала изучили уролитин А на червях C. Elegans. Их часто используют в опытах по теме старения из-за короткой продолжительности жизни, поскольку восемь-десять дней существования делают червей уже пожилыми. Экспериментируя, исследователи вводили уролитин А группе C. Elegans – в результате протяженность жизни червей увеличилась более чем на 45 процентов по сравнению с контрольной группой, не получавшей его.

Также проводились опыты на грызунах. Они показали, что содержащееся в гранатовом соке вещество улучшает мышечную функцию и удаляет поврежденные митохондрии до того, как они накопятся и вызовут клеточную дисфункцию по всему телу.

Ученые отмечают, что старение организма как раз характеризуется тем, что отмирающие и теряющие свою силу митохондрии начинают скапливаться и забивают клетки «мусором, препятствующим их функционированию». Соединение гранатов борется с такой тенденцией, тем самым помогая жить дольше.

«Гранаты и их сок обладают антиоксидантными, противовирусными, противоопухолевыми свойствами, являются очень хорошим источником витаминов, особенно витамина A, витамина C, витамина E, а также фолиевой кислоты. Предположительно благодаря этим особенностям их потребление помогает замедлить процесс старения, увеличивает продолжительность жизни», - поделились эксперты издания.
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