Ошибки в питании, вызывающие выпадение волос

Несбалансированная диета может повлиять на здоровье волос и ногтей. Вот 6 диетических ошибок, которые могут быть причиной ломкости ногтей или выпадения волос.Слишком много рыбы. Некоторые виды рыбы, такие как рыба-меч, скумбрия и разновидности тунца, содержат большое количество ртути. Употребление этой рыбы может привести к повышению уровня ртути в организме, что спровоцирует выпадение волос. Консервы из светлого тунца, лосося и креветок содержат меньше ртути.Сладкие продукты. Сахар вреден для кожи, волос и ногтей. Употребление сладкого вызывает скачок сахара в крови. Поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина при высоком уровне сахара. Это также повышает показатель андрогена - мужского гормона, который может вызвать сокращение волосяных фолликулов, как у женщин, так и у мужчин.Диета с высоким гликемическим индексом. Некоторые продукты быстро перевариваются и усваиваются, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. Их называют продуктами с высоким гликемическим индексом, они часто содержат много обработанных углеводов и сахаров. Исследования показали, что диета с высоким гликемическим индексом может повысить уровень андрогенов и привести к истончению волос. Реже употребляйте крахмалистый белый хлеб, макаронные изделия и пирожные.Активное употребление витамина А. Этот витамин необходим для производства кожного сала на коже головы. Оно сохраняет волосы увлажненными и способствует циркуляции крови, укрепляя волосяные фолликулы для роста волос. Но в сверхвысоких дозах витамин А может привести к выпадению волос.Слишком мало белка. Ломкость ногтей или выпадение волос возможны, если мы не будем получать достаточное количество белка. В этом есть смысл, поскольку волосы и ногти состоят из белка. Итак, включите в свой рацион продукты, богатые белком, такие как мясо, фасоль, тофу, шпинат и чечевица. Продукты, содержащие цистин - аминокислота, которая создает кератин, - например, свинина, брокколи, ростки пшеницы и красный перец, также могут принести пользу волосам и ногтям.Дефицит цинка и железа. Эти маленькие белые пятнышки на ногтях могут быть не отложениями кальция, а признаком дефицита цинка. И цинк, и железо необходимы для образования кератина. Таким образом, недостаток этих питательных веществ может вызвать проблемы с волосами и ногтями. Оба минерала содержатся в красном мясе, некоторых морепродуктах и бобах.