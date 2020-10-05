Шесть способов избавиться от насморка без лекарств

Не стоит заниматься самолечением.В осенний период особенно популярными становятся респираторные заболевания, такие как грипп, коронавирус и ОРВИ. Кроме того, даже без инфекционного агента в это время года часто появляется насморк как следствие переохлаждения. Врачи не советуют самостоятельно лечить насморк при коронавирусе или ангине, однако неинфекционный ринит, как правило, проходит самостоятельно.Топ-6 эффективных советов по лечению ринита:Используйте увлажнитель воздуха. Нос может быть заложен из-за слишком сухого воздуха в помещении. Увлажнитель быстро решит эту проблему, а если дополнить его работу влажной уборкой, результат будет еще лучшим.Морская вода. Лечение ринита иногда упирается в профилактическое закапывание морской воды. Во многих случаях этого достаточно, чтобы дать носу возможность свободно дышать. Капли продаются в аптеке, также можно сделать их самостоятельно: залить чайную ложку морской соли кипятком, дождаться, пока соль раствориться и пипеткой залить жидкость в нос.Сделайте компресс. Теплый влажный компресс лучше разместить не прямо на носу (это не очень удобно), а на лбу и глазах, чтобы комплексно воздействовать на носовые пазухи. Однако важно знать, что при гайморите компрессы противопоказаны. Эту процедуру лучше не проводить, если вы не уверены в диагнозе.Эфирные масла. Эвкалиптовое или ментоловая мазь может справиться с легкой заложенностью, хотя механизм ее влияния врачам до конца не ясен. Соединения эфирных масел благотворно влияют на сосуды и способствуют улучшению проходимости воздуха, снимают воспаление и отечность.Примите теплый душ. Теплый и влажный воздух помогает устранить насморк, но только на какое-то время.Горчица. Этот, довольно радикальный метод, до сих пор пользуется популярностью. Острота этого соуса приводит к выделению жидкости в носоглотке и пробивает «пробки». Используется как экстренное средство для улучшения проходимости воздуха.