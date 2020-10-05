Почему зимой мы болеем чаще

Хотя зимой мы болеем чаще, нас «заражают» не сквозняки и не холод. Простуду, как и грипп, вызывают вирусы. Обсудим некоторые научные предположения, почему в холодное время года мы хуже противостоим инфекции.Немного статистикиПростуда – основная причина, почему взрослые пропускают работу, а дети прогуливают школу. Хотя насморк, саднящее горло и кашель обычно проходят самостоятельно за 7-10 дней, до 650 000 людей по всему миру ежегодно умирают от осложнений болезни.Простуда и грипп – одно и то же?Более 200 микробов способны вызвать симптомы простуды. Самые активные среди них риновирусы. Другие виновники: респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус и парагрипп. Также до 30% ОРВИ вызывают четыре вида коронавируса.Грипп возникает из-за вируса Influenza.В медицинской карте диагноз «грипп» ставится, если точно определен возбудитель. Если лабораторные тесты не проводились, врач напишет ОРЗ (острое респираторное заболевание) или ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).Симптомы простуды и гриппаПроявления болезни очень похожи, независимо от вида инфекции. Боль в горле, заложенный нос, чихание и кашель – вот то, чего мы обреченно ждем каждую осень.Симптомы гриппа мало чем отличаются от обычной простуды. Разве что к ним добавляется высокая температура, боль в мышцах и озноб. Хотя осложнения от гриппа гораздо тяжелее, отличить его от простуды не всегда возможно.Сезонность заболеванияМедики особенно тщательно следят за сезонностью распространения гриппа. Первые признаки активности вируса появляются в октябре, а разгар эпидемии обычно приходится на зимние месяцы. Отдельные вспышки заболевания могут наблюдаться до самого мая.Интересно, что вирус гриппа особенно хорошо себя ощущает при низких температурах и небольшой влажности. При этом, в тропических странах всплеск заболеваемости происходит в сезон дождей. Ученые пока ломают голову, как микробам удается наносить самый большой ущерб в противоположных режимах температуры и влажности. Насчет заболеваемости в холодный сезон есть несколько теорий.Теория №1: охлаждение влияет на наш иммунитетВ норме из носа ежедневно выделяется около литра слизи. В ней застревают частички пыли, бактерии и вирусы. Слизь стекает по задней стенке глотки, сглатывается и обезвреживается в кислоте желудочного сока.В 2002 году появилось предположение, что вдыхание холодного воздуха делает защитную слизь в носу более медленной и менее эффективной в борьбе с инфекциями. Также ученые предположили, что холод заставляет лейкоциты – клетки иммунитета – работать хуже.Другое исследование доказало, что риновирусы лучше размножаются в прохладе, а при температуре 37°С замедляются и наносят меньше вреда клетке-хозяину.Теория №2: отсутствие солнечного света делает нас слабееЕсть гипотеза, что витамин D влияет на защиту от гриппа. Он участвует в образовании антимикробного пептида Кателицидина, который снижает активность вируса. Вероятно, на этом основана вера в то, что прием витамина D в зимние месяцы защитит от болезней.Действительно, это подтверждают эксперименты на школьниках, которые стали реже болеть гриппом типа А после приема витаминной добавки. Другой обзор также показывает, что витамин D снижает риск ОРЗ. Но о пользе витамина D в борьбе с простудой все еще ведутся дебаты и эффективность добавок окончательно не доказана.Теория №3: мы заражаемся в закрытом пространствеПогода зимой не мотивирует к долгим прогулкам на свежем воздухе и мы чаще проводим время в закрытых помещениях. Большое скопление народа способствует передаче вируса через разговоры, чихание и системы вентиляции. К сожалению, эта гипотеза не объясняет, почему вспышки простуды не появляются в больших коллективах круглый год.Три способа избежать простуды и гриппаНормой считается переносить простуду два-три раза в год. Это занимает до 30 дней ежегодно. Вероятно, мыло, вода и маска могут отвоевать у вирусов этот месяц зимы и сделать его приятным.CDC предлагает очень простые способы профилактики инфекций:мыть руки с мылом не менее 20 секунд;не трогать лицо грязными руками;держаться подальше от заболевших людей.