6 видов кашля: почему образуются и как устранить

Кашель представляет собой естественную реакцию организма, который пытается избавиться от жидкости или инородных тел в легких, а также реакцией на раздражение дыхательной системы. Надо понимать, что кашель не бывает одинаковым. Он отличается по причинам образования, соответственно, и типы бывают разные. Какие именно — читайте в материале.Сухой кашельЭто один из самых непродуктивных видов кашля, так как при нем не выделяется жидкости. Причин его образования может быть множество. Например, сухой кашель образуется из-за раздражающего фактора в горле — загрязнения, пыль, пары химических веществ, табачного дыма. Отсюда першение и желание устранить его. Это просто кошлевой рефлекс, необходимый для устранения раздражителя из горла.Сухой вид кашля может возникать из-за обезвоживания, сухого воздуха, табачного дыма и низкого образования слизи. Воспалительный процесс из-за инфекции или вируса, физического напряжения или изменений условий окружающей среды — другая причина. Даже после выздоровления и нормализации выделения слизи может оставаться сухой поствирусный кашель. А сильно продолжительное использование голоса (дикторы, певцы, артисты, зрители на матчах) тоже приводит к приступам.Лечить подобный вид кашля нужно в зависимости от причины. В одних случаях потребуется глоток воды или леденцы для горла, в другом могут быть задействованы антибиотики. В любом случае лучше обратиться к врачу, чтобы выявить провоцирующий фактор и устранить проблему.Влажный кашельИли грудной кашель, звучащий тяжело и тихо. При нем выделяется слизь, что благоприятствует ее выведению из организма. Причинами становятся разные заболевания: пневмония, аллергия, простуда, грипп. Опять-таки лечение отталкивается от того, почему вид кашель образовался. Важно применять отхаркивающие средства, чтобы мокрота лучше разжижалась и выходила. Но препараты от кашля врачи не рекомендуют применять, чтобы не подавлять кашлевой рефлекс. Слизь в таком случае остается в легких, что в итоге может вызвать инфекции и пневмонии.Кашель с репризамиПри сильном кашле может выделяться много кислорода, что провоцирует задыхание и судорожное вдыхание между кашлями. Это характерно для коклюша, бактериальной инфекции. А также симптом может быть при других состояниях: пневмония, тяжелые приступы астмы, эмфизема легких, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и туберкулез. В таком случае нужно обязательно посетить врача, чтобы он поставил диагноз и назначил правильное решение.Лающий кашельПохож на лай собаки, что объясняется воспалениями верхних дыхательных путей, особенно части, окружающей гортань. Также свойственен крупу — вирусной инфекции, характеризующейся отеком бронхов, трахеи, гортани. В тяжелых случаях доктор назначает противовоспалительные средства, чтобы уменьшить отечность.Жгучий кашельКогда испытываете жжение в груди или горле, может случиться так, что вы откашливаете кислоту из желудка. Это симптом гастро эзофагеальной рефлюксной болезни, также называемой ГЭРБ, кислотным рефлюксом или изжогой. Иногда вызывают срыгивание или рвоту. Лечить проблему можно только при наблюдении врача.Кашель с мокротойМокрота отличается от слизи тем, что слизь вырабатывается организмом для защиты тканей от инородных частиц и болезнетворных микробов, предотвращения высыхания тканей. Мокрота — слизь, сделавшая дело, в ней уже есть микробы, инородные частицы, клетки иммунной системы. Обычная слизь прозрачная, мокрота может принимать разный окрас, так, желтая или зеленая говорит о вирусе или бактерии, коричневая — о застарелой крови, а черная — из-за угольной пыли в легких или частицах дыма. Чаще всего причиной такого вида кашля является бронхит, вызванная инфекцией легких.