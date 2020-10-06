Этот сладкий продукт способен предотвратить ишемическую болезнь сердца

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Вкусно и полезно.Учеными был назван простой способ предотвратить ишемическую болезнь сердца – он заключается в том, чтобы употреблять темный шоколад. По данным Европейского журнала профилактической кардиологии, съедая шоколад даже раз в неделю, можно снизить риск сердечных заболеваний.Согласно исследованиям, количество твердых веществ какао в темном шоколаде определяет, насколько он может быть полезен здоровью. Чем выше содержание какао, тем больше флавоноидов он содержит, отмечают специалисты. Флавоноиды – это класс полифенольных соединений с антиоксидантной активностью, благодаря чему они защищают организм от повреждения свободными радикалами и предотвращают воспаление. Также они снижают кровяное давление, улучшают приток крови к мозгу и сердцу, уменьшают риск образования тромбов, способных вызвать сердечный приступ или инсульт.Американские исследователи из Медицинского колледжа Бейлора в Техасе рекомендуют умеренное потребление темного шоколада как способ предотвращения ишемической болезни сердца, наиболее распространенного типа сердечных заболеваний. Данная патология подразумевает различные клинические формы и состояния, острые и хронические, обратимые и необратимые. При ишемической болезни сердца (ИБС) происходит прогрессирующее сужение (атеросклероз) коронарных артерий, так что сердце больше не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ.Специалистами были проанализированы шесть проектов с участием 336 289 человек, за которыми велось девятилетнее наблюдение. Ученые обнаружили, что люди, которые ели шоколад более одного раза в неделю, имели более низкий риск ишемической болезни сердца.«Умеренное количество шоколада, кажется, защищает наши коронарные артерии – этому способствуют его питательные вещества: флавоноиды, метилксантины, полифенолы, стеариновая кислота. Последняя, например, повышает уровень «хорошего» холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), очищающего артерии от «плохого» и уменьшающего их воспаление», — приводится мнение специалистов.Они рекомендуют употреблять в пищу только качественный, желательно минимально обработанный шоколад, содержащие не менее 70 процентов какао. В то же время, называя шоколад «многообещающим средством для профилактики ишемической болезни сердца», научные эксперты отмечают необходимость дополнительных исследований о воздействии шоколада.