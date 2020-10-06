Тройка продуктов, которые ускорят похудение

Процесс похудения может быть долгим. Поэтому многие пытаются ускорить его, и сделать это можно с помощью продуктов, которые уже, скорее всего, есть дома.ШпинатШпинат богат витамином А, железом и фолиевой кислотой. Кроме этого, он может снизить аппетит, помогая сократить потребление калорий и побудив тело сжигать жир. Этот эффект достигается благодаря натуральным соединениям, называемым тилакоидами.ОвсянкаПомимо 4 граммов клетчатки, повышающих чувство наполненности, в овсянке присутствует такое же количество белка, сколько содержится в яйце. Ученые обнаружили, что употребление овсянки на завтрак приводит к большему чувству сытости, снижению голода и меньшему потреблению калорий при следующих приемах пищи.МиндальЭто практически натуральная таблетка для похудения. Исследование взрослых с избыточным весом и ожирением показало, что в сочетании с диетой с ограничением калорий употребление чуть более четверти стакана орехов может снизить вес более эффективно всего через две недели!