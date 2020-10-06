Назван лучший источник растительного белка

Идеально для вегетарианцев.Рапс может заменить сою в качестве растительного источника белка. Диетологи из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера (MLU) обнаружили, что потребление рапсового белка оказывает благотворное влияние на метаболизм человека.Для сбалансированного и здорового питания человеку необходим белок. Он содержит незаменимые аминокислоты, которые не могут быть синтезированы в организме. Мясо и рыба являются важными источниками высококачественных белков, однако некоторые растения также могут восполнять потребность человека в ценных элементах. Внимание ученых и врачей обычно направлено на сою, так как она содержит особенно полезные аминокислоты.Команда под руководством профессора Габриэлы Штангль исследовала, может ли рапс, который также имеет полезный состав аминокислот, быть альтернативой сое. Ученые отмечают, что до сих пор было очень мало данных о влиянии потребления рапсового белка на организм человека, однако давно известно, что это растение содержит фитохимические вещества, которые могут оказывать благотворное воздействие на здоровье. Однако, несмотря на то, что уже известно об его пользе, до сих пор он мало используется в пище человека, а побочные продукты при производстве масла используются исключительно для кормления животных.Для того чтобы доказать пользу рапса, ученые провели исследование с участием 20 добровольцев. Перед тем, как участники приступили к эксперименту, ученые попросили их задокументировать свой рацион питания в течение нескольких дней. Затем им была предложена специальная еда, которая либо не содержала дополнительного белка, либо была обогащена соевым или рапсовым белком. После еды у участников регулярно в течение шести часов брали кровь. «Используя такой подход в исследовании, мы смогли оценить острую метаболическую реакцию каждого участника на диету», — комментирует Штангль.Как показали результаты работы, представленные в журнале Nutrients, белок рапса оказал сопоставимое влияние на метаболические параметры и сердечно-сосудистые факторы риска, как и соевый белок. Рапс произвел даже более благоприятную реакцию на инсулин в организме. Еще одним преимуществом было то, что участники имели более длительное чувство сытости после употребления рапсового белка.Ученые отмечают, что единственным недостатком рапса является его вкус. В отличие от соевого белка, он имеет горчичный привкус, это может стать плюсом для таких продуктов, как колбаса или мясо, но для сладкой пищи это будет минусом.