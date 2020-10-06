Хандра или депрессия: психологи рассказали, как улучшить настроение осенью

Непростой период для психического здоровья.Осень — это меланхоличная пора, которой вдохновлялся Пушкин. Прохлада вечеров, дожди, наступление темноты раньше, чем летом — все это действует нам на нервы и приводит к осенней хандре, которую многие ошибочно называют депрессией. Мы разбирались, как избавиться от плохого настроения и наслаждаться каждой минутой осени.Почему хандра, а не депрессияИтак, важно отметить, что речь идет именно о хандре, а не депрессии. Перепады настроения и меланхолию можно преодолеть самому, а вот тяжелые случаи депрессии должен лечить врач.«Вот чем отличается хандра? Что-то произошло, какое-то внешнее событие. Пошел в школу 1 сентября или вышел на работу после отпуска. Ведь классно отдыхать, быть на море, а тут тебе опять отчеты, задания, ковер, начальник. Конечно, хандрить человек начинает. И еще далеко до январских праздников, до Нового года четыре месяца. То есть хандра ситуативно мотивирована. А если мы говорим о клинической депрессии, то это просто человек постоянно находится в плохом эмоциональном состоянии, у него упадок сил, он перестает получать удовольствие от привычных вещей – от сна, от еды, от хобби», — рассказал в СМИ врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.Откуда же берется осенняя хандра? Врачи утверждают, что виной всему — сокращение светового дня. Солнечный свет имеет на человека огромное влияние, и его нехватка провоцирует грусть и меланхолию.«Осень – это сезон, когда среднестатистическое настроение падает. Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными. Это происходит, поскольку падает световой день. Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства», – рассказал в СМИ врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.Кроме того, на обострение осенней хандры влияет и коронавирус. Так, из-за боязни заразиться и паники от каждого чиха, что в холодное время года — явление частое, люди находятся в подавленном состоянии, отмечают врачи.Методы борьбы с осенней хандройНо осень можно полюбить — достаточно знать «подход» к этому капризному времени года. Врач В. Ханыков утверждает, что можно схитрить и улучшить настроение с помощью электрического света.«Бывают такие специальные лампы, которые с четырех часов утра постепенно увеличивают яркость. К тому моменту, когда человеку надо вставать на работу, у него в комнате уже почти солнечное освещение есть. Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы», — убежден специалист.Кроме того, В. Ханыков предлагает нестандартный способ: можно развесить по квартире праздничные огоньки и гирлянды и создать поистине отличное настроение.Но не только свет поможет избавиться от злюки-хандры. Ее можно «прогнать» с помощью отлаженного режима дня и питания. Так, врач-терапевт Елена Романова в комментарии СМИ посоветовала спать не менее 8 часов в день. Доктор настоятельно рекомендует не забывать о прогулках.«Напрасно меньше гуляют, это не вредно. Если на улице идет дождь, значит надо надеть капюшон, резиновые сапоги, взять зонтик и полтора часа провести в парке», — говорит Е. Романова.Вторит врачу и психотерапевт Ани Абарцумян. В комментарии ТСН психолог посоветовала наладить режим дня.«Первое — это физическая составляющая: когда мы просыпаемся утром, нам важно разбудить себя физически. Вторая часть — мы включаем творческое полушарие. Например, надо попеть, послушать музыку. Третья часть — расписать свой день», — говорит специалист.Но не стоит забывать о питании. Диетолог Галина Несговорова посоветовала продукты для борьбы с осенней хандрой. Это белки (яйца, мясо, рыба, кисломолочные продукты), клетчатка (овощи), черный шоколад в умеренном количестве и много разных фруктов. К слову, яркие овощи и фрукты добавят настроения в темные и дождливые дни.Нестандартные способы для борьбы с осенней «депрессией»Но если вам слишком скучно налаживать режимы сна и питания, то мы подготовили совершенно небанальные способы борьбы с хандрой. Например, с плохим настроением можно сражаться на работе. Психологи рассказали, как это совместить.Пишите списки задач и выполняйте их. Каждый выполненный дедлайн поможет почувствовать себя успешнее и увереннее.Сделайте жизнь ярче. Меняйте заставку на рабочем столе на яркую и красочную, пейте кофе из цветных кружек и злоупотребляйте яркими стикерами. Жизнь забьет фонтаном!Найдите свой источник энергии. Это могут быть прогулки, общение с товарищами и коллегами по работе. Можно устраивать себе «пятиминутки» здоровья, а то и вовсе — пройдитесь до работы пару остановок, насладитесь осенним утром.Работа и есть спасение от хандры. Здесь — новости, общение, важные дела, интересные люди и стремление сделать что-то максимально хорошо. Находясь в постоянном тонусе, просто невозможно хандрить.Решите для себя, чего вы хотите достичь за эту осень в карьере, профессиональном росте, что можно сделать для этого, и делайте это. Мобилизуйтесь. Жизнь — это сейчас, а не потом.Также есть маленькие хитрости, как избавиться от осенней «депрессии» дома, рассказывают эксперты из Office Life.Наведите порядок. Наводя порядок в квартире (или где-нибудь еще), вы наводите порядок в голове. В итоге и квартира чистая, и в голове все по полочкам. Генеральная уборка необязательна. Достаточно навести порядок в шкафу. Потом в другом. Потом на кухне. И так каждый день.Общайтесь. Напишите письмо. Напишите в нем, что вас тревожит. Любому адресату. Изложите в письме все, что вас тревожит. Передайте бумаге весь накопившийся негатив. Вам точно станет легче. Для закрепления результата отправьте это письмо… себе! И попытайтесь ответить на него так, как будто это у вас просят совета. Будьте максимально объективны — и хорошее настроение не заставит себя ждать.Готовьте что-то интересное. Приготовьте свое коронное блюдо или попробуйте освоить новый экзотичный рецепт с помощью интернета или телевизионной передачи.Устройте вечеринку. Устройте веселье без причины. Позовите друзей. Накупите вкусностей, придумайте конкурсы, танцы. Все это радует не только на днях рождения.Займитесь спортом. Потратьте час-два свободного времени на любое спортивное занятие. Физическая активность как по волшебству сделает так, что ваше настроение улучшится, ваша самооценка повысится.Наслаждайтесь природой. Присоединитесь к компании друзей, отправляющихся на природу, или организуйте поход в лес сами, выбрав для этого погожий осенний денек. Взгляните на осень другими глазами.Смените освещение. Замените лампы в осветительных приборах своей квартиры на более мощные. Лампы холодных оттенков смените на освещение теплых тонов. Яркий свет заставляет радоваться дню!