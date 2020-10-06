Спортивное питание и диабет. Что можно и что нельзя

Спортивное питание улучшает спортивные результаты и способны предупредить гипогликемию у диабетика. В то же время, эксперты не советуют использовать его слишком часто.Физическая активность и спорт – важная часть лечения сахарного диабета, способствующая снижению уровня глюкозы и холестерина в крови. Упражнения помогают сбросить вес и улучшить сон, снимают стресс и повышают самооценку. Нагрузки увеличивают чувствительность тканей к инсулину. Но многие диабетики опасаются делать интенсивные упражнения из-за опасения гипогликемии, сильного снижения уровня глюкозы в крови. Разберемся, как можно использовать спортивное питание, чтобы сделать риски минимальными и получить хорошие спортивные результаты.Риск гипогликемии может быть разнымВероятность развития гипогликемии на фоне упражнений при сахарном диабете 1 типа выше, чем при диабете 2 типа. При этой форме болезни человек не вырабатывает собственный инсулин, этот гормон приходится получать инъекционно. Его уровень не становится выше или ниже «автоматически». Выполнение одних и тех же упражнений могут вызывать разное колебание уровня сахара в крови, в зависимости от того, как давно человек ел и вводил инсулин.Большая часть лекарств, которые назначают при сахарном диабете 2 типа, не вызывает гипогликемию. У людей с этой формой болезни риски несколько ниже.Можно и нельзяСпортивным питанием называют продукты, которые легко есть и усваивать во время упражнений. Они улучшают результативность тренировок и могут помочь избежать гипогликемии. Некоммерческая организация Diabeted UK дает рекомендации, как рационально пользоваться этими продуктами:Спортивные напитки и гели часто содержат много сахара. Их стоит использовать только если они действительно нужны, чтобы выполнить программу нагрузок без гипогликемии. Эти продукты могут потребоваться при интенсивных или длительных (дольше одного часа) упражнениях. Эксперты советуют принимать их из расчета 30-60 грамм углеводов в час.В определенных случаях спортивное питание не требуется. Например, людям с низким риском гипогликемии при легких упражнениях вроде ходьбы. Его лучше заменить цельными продуктами вроде фруктов и орехов. После таких нагрузок нужно тщательно следить за уровнем сахара в крови, он может упасть через некоторое время.Электролитные напитки без сахара не противопоказаны. Но эндокринологи считают, что в большинстве случаев можно просто пить достаточное количество воды.Белки лучше по возможности получать их обычной пищи, а не их спортивного питания. Эти средства не нужны для выполнения упражнений, их используют для восстановления после нагрузок.Ученые предостерегают профессиональных спортсменов с сахарным диабетом 1 типа от увлечения спортивными добавками. Опасность могут представлять средства, которые содержат эфедру, хитин, триглицериды, моногидрат креатина, андростенеодин.Некоторые общие правилаСуществуют правила, которых лучше придерживаться независимо от того, собираетесь ли вы использовать спортивное питание.Проверяйте уровень глюкозы в крови до упражнений и во время них. В первую очередь это касается людей с диабетом 1 типа. Эти показатели помогут понять, что и когда съесть для профилактики гипогликемии.Записывайте уровень глюкозы и что вы съели во время упражнений. Эта информация поможет врачам дать вам советы по оптимизации питания.После упражнений проверяйте уровень глюкозы регулярно в течение 12 часов. Возможно, вам понадобится дополнительная порция углеводов или более низкая доза инсулина перед сном.Если вы занимаетесь спортом, почти наверняка вам потребуется больше углеводов.Пейте достаточно воды, не допускайте обезвоживания.Кливлендская клиника дает некоторые дополнительные рекомендации:Не начинайте упражняться, если у вас низкий или высокий уровень глюкозы.За 1-3 часа до упражнений перекусите, блюдо должно содержать большую долю углеводов.Всегда имейте с собой какой-либо углеводный продукт – конфету, цукаты, печенье.Ваши друзья и тренер должны знать, что у вас диабет. Расскажите им о симптомах гипогликемии и о мерах первой помощи.Если вы пользуетесь инсулином, дополнительно проконсультируйтесь с врачом, как корректировать дозу перед упражнениями.Планируйте перекусы во время физической активности, которая длится более часа.