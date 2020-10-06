Йога и медитация уменьшают хроническую боль

Пациенты с хронической болью и депрессией уменьшили уровень стресса за счет осознанной медитации. Также им помогла в этом тяжелом процессе йога.Исследование показало, что йога и медитация приводят к значительному улучшению восприятия участниками исследования боли, подъему настроения и функциональных возможностей. Большинство добровольцев (89%) сообщили, что программа помогла им найти способы лучше справиться со своей болью, в то время как у 11% изменений не зафиксировано. Хроническая боль является очень распространенным и серьезным заболеванием, затрагивающим, по разным оценкам, 100 миллионов человек в Соединенных Штатах (треть населения), что коррелирует с ежегодными расходами на лечение примерно в $635 млрд.Небольшое по масштабам исследование было проведено в сельских поселениях штата Орегон, где широко распространены проблемы наркомании и слабого доступа к медицинской помощи. Участники получали интенсивное обучение осознанной медитации и хатха-йоге в течение восьми недель. "Многие люди потеряли надежду, потому что в большинстве случаев хроническая боль никогда полностью не исчезает, - говорит Синтия Марске, врач-остеопат, соавтор исследования. - Однако осознанная медитация и йога могут помочь улучшить структуру и функции тела, что поддержит процесс исцеления".Речь не о полном выздоровлении, добавляет доктор. "В данном случае исцеление включают в себя обучение жить с таким уровнем боли, с которым можно справиться. Для этого йога и медитация могут быть очень полезны", - отмечает эксперт.