Чем опасен отказ от мяса - эксперты

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При отказе от потребления мяса организм человека не получает важнейших минералов – недостатки лишенного мяса рациона раскрыли исследователи.Медики оценили недостатки вегетарианства, веганства и пришли к заключению, что такие системы питания не позволяют получать в нужной мере необходимые организму вещества. Так, исследователи констатируют, что у людей, практикующих отказ от мяса, наблюдается дефицит йода и селена.Кроме того, преимущественно растительный рацион отличается высоким уровнем щавелевой и фитиновой кислот, что вредит полноценному усвоению кальция, способствует его дефициту в организме. Также из-за влияния фитиновой кислоты при отказе от мяса часто наблюдается нехватка цинка.Медики раскрыли: недостаток перечисленных выше веществ негативно влияет на многие метаболические процессы, что может стать пусковым механизмом развития различных нарушений в работе организма, обострения хронических заболеваний, плохого состояния костей, мышц, кожи, волос. По словам экспертов, самый значительный вред отказ от мяса наносит растущему детскому организму. Особенно вредным для детей ученые считают веганство, при котором отвергаются все продукты животного происхождения.