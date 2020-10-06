Ученые обнаружили опасное свойство сахара

Канадские ученые из Университета Альберты выяснили, что употребление сахара приводит к воспалительным заболеваниям кишечника.

Исследование представлено на сайте вуза.

Исследователи провели эксперименты, во время которых мышей кормили в основном сахаром.

В результате у животных обнаружили повреждение кишечной ткани.

Выяснилось, что сахар активировал развитие болезнетворных бактерий.

При этом продукты жизнедеятельности бактерий свободно перемещаются из кишечника в другие части организма.

По словам ученых, подобное может привести к развитию других заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
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