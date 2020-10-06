Названы целебные свойства овощей и фруктов красного цвета

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Они содержат полифенолы, которые, дают организму мощную защиту от болезней и старения.Полифенолы — это фитонутриенты, растительные пигменты, являющиеся мощными естественными антиоксидантами.Существует более 8000 полифенольных соединений, выделенных в различных видах растений, но к самым основным относят фенольные кислоты, флавоноиды и лигнаны.Научные исследования убедительно показывают, что в долгосрочной перспективе, применение диеты, богатой растительными полифенолами, обеспечивает защиту от развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и нейродегенеративных заболеваний.В последнее время полифенолы принято называть «продолжителями жизни», они активно работают в организме, чтобы предотвратить определенные заболевания и механизмы их возникновения.Польза полифеноловРяд исследований показал, что потребление полифенолов ограничивает распространенность атеросклероза, ишемической болезни сердца и обеспечивают кардио-защитный эффектДоказано положительное влияние полифенолов на профилактику и уменьшение человеческих раковых опухолей или их рост.Многочисленные исследования доказали антидиабетические эффекты полифенолов.Последние исследования показывают, что сочетание антиоксидантных полифенольных соединений, которые содержатся во фруктах и овощах, эффективны в области анти-старения и омоложения организма, за счет высокой антиоксидантной активности.Употребление полифенолов обеспечивает защиту от неврологических заболеваний.Пищевые полифенолы оказывают профилактическое воздействие при лечении астмы.Полифенолы обладают противовирусной активностью и служат профилактикой хронических заболеваний человека.Какие продукты богаты полифенолами?На самом деле, определить, какие продукты содержат полифенолы, достаточно просто. Плоды красного, фиолетового или черного цвета указывают на то, что они являются прекрасным источником полифенолов.Сюда можно отнести такие продукты:гранат ( самый богатый по содержанию полифенолов плод!!!),черника,красный виноград,красное вино,клюква,малина,яблоки,красный или фиолетовый сладкий картофель,фасоль красная,черный рис,томаты,ячмень фиолетовый,черный сорго,черный шоколад,какао порошок.Также полифенолы могут содержать те растительные продукты, которые имеют горький, вяжущий, сильно ароматизированный вкус и запах.Сюда можно отнести куркуму, репчатый лук, оливковое масло, зеленый и черный чай, цитрусовые, орехи.Как правильно есть и готовить продукты, богатые полифенолами?Чтобы полифенолы полностью усвоились нашим организмом и оказали всю свою пользу, их нужно употреблять ежедневно, регулярно, постоянно в течении всего дня.Это необходимо для того, чтобы поддерживать высокий уровень полифенолов в организме в течение всей жизни. В крови уровень полифенолов достигнет своего пика вскоре после того, как они потребляются, затем идет снижение, так как они метаболизируются или выводятся из организма.Некоторые полифенолы не всасываются в кровь, а просто проходят через пищеварительный тракт. Эти полифенолы являются очень важными, потому что они могут помочь предотвратить рак толстой кишки и других заболеваний.Полифенолы удаляются при интенсивной тепловой обработке, поэтому их желательно употреблять неочищенными и свежими, с минимальной переработкой. Например, лук и помидоры теряют между 75% и 80% их первоначального содержания полифенолов после кипячения в течение 15 мин, 65% после приготовления в микроволновой печи, и 30% после жарки.Полифенолы легко усваиваются в виде концентрированных напитков без сахара. Это гранатовый сок, сок черники, красного винограда, и нефильтрованный яблочный сок или сидр. Также полифенолами богато настоящее пиво и красное вино.