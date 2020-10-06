Низкий уровень сахара в крови: чем опасна гипогликемия и почему возникает

Аномально низкий уровень глюкозы в крови называется гипогликемией. Это состояние сопровождается нехваткой энергии даже для повседневных задач. Резкое снижение уровня действительно может быть опасно. Как именно проявляет себя гипогликемия и чем чревата для здоровья, рассказываем в материале.Симптомы гипогликемииОрганизм человека дает предварительные сигналы перед тем, как уровень глюкозы в крови окончательно понизится. Это позволяет исправить ситуацию, но только в том случае, если человек замечает. Для этого необходимо знать симптомы:Чувство голода;Дрожь, озноб;Потливость.Обычно они случаются при падении уровня сахара ниже 4,0 ммоль на литр. Если случай тяжелее, то возможны чувство растерянности, потеря концентрации внимания. В крайних ситуациях, когда сахар на нуле, человек теряет сознание.Во время сна могут возникать другие признаки: нарушения сна, чувство усталости, чрезмерное потоотделение, замешательства при пробуждении.Причины гипогликемииЧаще всего гипогликемия возникает у людей с диабетом. Нередко объясняется приемом большого количества инсулина, призванного контролировать уровень глюкоза в крови. Обычно применяют при лечении диабета 1 типа, но могут и для 2 типа. После приема пероральных лекарств, вызывающих выброс инсулина или усиливающих усвоение сахара клетками, падение уровня сахара в крови тоже возможно.При диабете 1 типа крайне важно соблюдать баланс вводимого инсулина, объема еды физической активности. Если принять обычную дозу инсулина, но есть меньше углеводов или израсходовав их быстрее за счет активной тренировки, то можно столкнуться с гипогликемией. То же самое происходит при пропуске приема пищи или перекуса, малом количестве углеводов, слишком изнурительных тренировках. Также на состояние влияет большое количество алкоголя, спиртное натощак.Гипогликемия без диабета встречается достаточно редко. Чаще всего это связано с каким-то другими заболеваниями. Например, когда поджелудочная железа вырабатывает много инсулина после обильного углеводного приема пищи. Нередко это случается при сильно избыточном весе, после перенесения операции по ушиванию желудка.Известны случаи при доброкачественной нераковой опухоли в поджелудочной железе, которая провоцирует перепроизводство инсулина или опухоль сама «ест» много глюкозы.Также это возможно при голодании, недоедании, чрезмерном потреблении алкогольных напитков, болезни надпочечников, приеме определенных лекарств (хинин, салицилаты, пропранолол), тяжелых заболеваниях, поражающих печень, почки, щитовидку.Что делать при гипогликемии?Необходимо принять еду или напитки, содержащие сахар: фруктовый сок, шоколад, банан и другие. После сладенького потребуется другая углеводная пища, которая будет действовать более длительно: например, бутерброд.При потере сознания может понадобиться инъекция гормона глюкагона, чтобы повысить уровень глюкозы в крови, привести человека в чувство. Если нет лекарства или вы не обучены делать укол, то следует вызвать скорую помощь. Бессознательному человеку нельзя класть лекарства в рот, иначе он может подавиться. В таких ситуациях подходят медикаменты с высоким содержанием сахара, которые специально с эффектом смазывания внутренней части щеки.