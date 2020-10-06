У коронавируса обнаружили обезболивающий эффект

Известно, что зачастую симптомы коронавируса слабо проявляют себя или отсутствуют вовсе. Примерно в половине случаев люди заражаются от переносчиков вируса до того, как у тех появились симптомы. Ученые выдвинули новую гипотезу, почему при COVID-19 люди так часто чувствуют себя нормально.Ученые обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новое свойство, которое, возможно, помогает ему распространяться. Эксперименты на животных показали, что его шиповидный белок способен подавлять боль.Новые свойства старых белковЗа болевые реакции в организме могут быть ответственны разные биохимические механизмы. Одно из важных для болевой чувствительности веществ – эндотелиальный сосудистый фактор роста А (VEGF-A). Он запускает каскад болевых реакций, связываясь с белком нейтрофилином. В результате нервные волокна раздражаются и возникает боль.В фокус ученых попал самый «знаменитый» белок нового коронавируса – шиповидный белок. Именно он связывается с тканями человека при заражении SARS-CoV-2. На этот раз он заинтересовал исследователей, потому что недавняя научная работа показала, что он способен связываться с нейтрофилином.Белок коронавируса успокоил нервыУченые провели серию экспериментов на грызунах. Они раздражали нервные окончания животных при помощи VEGF-A. После этого им вводили шиповидный белок коронавируса. Он полностью обращал вспять возбуждение нейрона даже при использовании в малых дозах. Со слов ученых, он полностью останавливал боль.«В контексте неуклонного распространения COVID-19 будет выглядеть совершенно резонно, если на ранних стадиях болезни люди не сидят дома, потому что боль подавлена», - сказал соавтор исследования профессор Раджеш Ханна (Rajesh Khanna) из Аризонского университета, соавтор исследования.Перспективное обезболивающееУченые предполагают, что нейтрофилин может оказаться перспективной мишенью для новой группы обезболивающих препаратов. Они уже разработали низкомолекулярные вещества, которые потенциально могут блокировать его.«Если мы подтвердим, что именно обезболивание помогает COVID-19 распространяться, ценность открытия будет огромной», - сказал Ханна.