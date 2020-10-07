Эксперты назвали продукты, которые помогут при сухости кожи

Помимо увлажняющих кремов при сухой коже нам также необходимо есть правильную пищу. Именно она поможет донести необходимую влагу изнутри.


Жирная рыба. Такая рыба, как лосось, скумбрия и сельдь, является богатым источником жирных кислот Омега-3, которые делают кожу прочной, эластичной и увлажненной. Недостаток жирных кислот может вызвать сухость кожи. Жирная рыба также содержит витамин Е - один из важнейших антиоксидантов для нашей кожи.


Авокадо. В этом фрукте высокое содержание полезных жиров, которые помогают сохранить эластичность и поддерживать увлажнение кожи. Авокадо также является хорошим источником витаминов E и C, которые помогают защитить кожу от окислительного повреждения.


Семечки подсолнуха. Отличный источник витамина Е, который является важным антиоксидантом для кожи. 28 граммов семечек содержат 49% суточной дозы витамина Е.


Брокколи. Овощ богат витаминами и минералами, которые важны для здоровья кожи, включая цинк, витамины А и С. Он также содержит лютеин - каротиноид, помогающий защититься от окислительного повреждения, которое может сделать кожу сухой и морщинистой.


Помидоры. Один из лучших источников витамина С, важного для здоровья кожи. Этот овощ также содержит все основные каротиноиды, включая ликопин, бета-каротин и лютеин, которые, как было доказано, защищают кожу от повреждений солнцем, а также предотвращают образование морщин.
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