Как обычная простуда защищает от COVID-19

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Обычный риновирус ускоряет работу противовирусной системы человека. А наш иммунитет получает достаточно сил для того, чтобы отражать атаки более мощных заболеваний.Наука уже установила, что переболевшие простудой люди лучше справляются с COVID-19, чем абсолютно здоровые. На первый взгляд, это кажется странным, ведь любая болезнь ослабляет наш организм. На самом деле, все как раз объяснимо, как установили ученые из Йельского университета. Оказывается, после атаки риновируса (наиболее распространенная причина обычной простуды), включаются противовирусные силы организма. И иммунитет получает дополнительную поддержку, которой может воспользоваться для отражения атак вредоносных патогенов. Теперь ученые хотят проверить, как все это работает при коронавирусе, пишет The Daily Mail.Из-за риновируса наш организм производит интерферон. Ранее наблюдения показали, что это вещество должно распознавать и другие патогены, включая COVID-19. К примеру, команда из Йеля доказала, что простуда обеспечивает дополнительную защиту от гриппа именно за счет интерферона. Конечно, не на всю оставшуюся жизнь, но на несколько недель, а порой и месяцев. Защита, опять-таки, не является стопроцентной, но существенно снижает вероятность развития гриппа и способствует его течению в более мягкой форме."Вирус обычной простуды запускает нормальную антивирусную реакцию в клетках оболочки дыхательных путей, - говорит соавтор исследования доктор Эллен Фоксман (Ellen Foxman). - Так что клетки, формирующие эту оболочку, находятся как раз там, откуда чаще всего вирусы и начинают расти. Среди них грипп, обычная простуда, COVID-19 - практические все вирусы, которые попадают к нам с дыханием. Все они растут в тканях оболочки воздушных проходов".