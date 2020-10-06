Генные мутации могут защитить от коронавируса
Представители ведомства отметили, что существуют и обратные генные мутации, которые могут облегчить проникновение коронавируса в организм.
"Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен", - утверждают специалисты.
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