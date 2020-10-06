Топ-12 причин чаще есть яблоки

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Вкусно и полезно.Яблоки – один из главных даров осеннего сезона, который насыщен массой полезных веществ.Так, в яблоках в два раза больше витамина А, чем в апельсинах, а также содержатся В1, В3, РР и С. Кроме того, фрукт насыщен такими минералами, как клетчатка, калий, фосфор, магний, натрий, сера, алюминий, бор, ванадий, железо, йод, медь, молибден, никель, фтор, хром и цинк.Топ-12 полезных свойств яблок:1) укрепляют стенки сосудов, повышают их эластичность и проницаемость;2) яблоки – природный антиоксидант, поэтому регулярное их употребление способствует профилактике вирусных и инфекционных заболеваний;3) вещества, содержащиеся в яблоках, обладают способностью связывать вредные и токсичные вещества и выводить их из организма;4) снижают риск возникновения сердечных заболеваний;5) бор помогает избежать остеопороза;6) устраняют заболевания нервного характера;7) благодаря содержанию каротина, железа, марганца, калия и кальция яблоки рекомендуют при кишечных инфекциях;8) яблоки помогают в лечении малокровия благодаря большому содержанию в них железа;9) обладают легким мочегонным эффектом, уменьшают усвоение жиров;10) помогают при авитаминозе;11) яблочные косточки содержат биологически активные вещества, витамины и ферменты, предотвращающие возникновение рака;12) кожура яблок имеет в составе как нерастворимые волокна, которые выводят из крови излишки холестерина, так и растворимые – выводят холестерин из печени;К употреблению Боржемская советует свежие зеленые яблоки только в первой половине дня. Во второй — печеный вариант.