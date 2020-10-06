Последовательность действий при гликемической коме

Что делать, если уровень сахара в крови стал критично низким?Что такое гипогликемия?Гипогликемия – это недостаток глюкозы в организме. Если норма глюкозы натощак – 5.8 ммоль/л, то опасным для жизни уровнем считается снижение до 3.9 ммоль/л. Человек не обязательно сию секунду потеряет сознание при таком уровне глюкозы. Но если вовремя не оказать ему помощь, сахар в течение нескольких минут может упасть ниже трех и разовьется гипогликемическая кома.В большинстве случаев с гипогликемией можно справиться самостоятельно, если вовремя распознать симптомы. Уровень глюкозы достоверно покажет только глюкометр – прибор для измерения сахара в капиллярной крови. Но зная признаки гипогликемии, можно заподозрить недостаток глюкозы даже без гаджетов.Признаки того, что глюкозы осталось малоБросило в пот.Охватила сильная слабость.Появилось головокружение или головная боль.Может начаться понос.Сердце начинает биться учащенно.Появилась дрожь.Возник приступ голода.Человек стал сонливым или с трудом идет на контакт.Стали заметны проблемы с координацией.Речь стала неразборчивой, медленной.Что делать, если падает сахар в крови?По возможности убедиться, что уровень глюкозы низкий.Съесть 15-20 грамм быстрых углеводов. Подойдут:стакан фруктового сока или недиетической газировки;3-4 чайные ложки сахара, растворенные в воде.Британская служба здравоохранения (NHS) не советует использовать шоколад или молоко, потому что углеводы из них могут всасывать чуть дольше.Если гипогликемия у кого-то другого, вы можете аккуратно «втереть» мед или варенье на слизистую щеки. NHS предупреждает, что это нельзя делать, если человек уже в спутанном сознании или чрезмерно сонливый!Если вы знаете, что гипогликемия вызвана инсулином продленного действия (такое может быть в ночное время), то надо добавить 1-2 хлебных единицы медленных углеводов.Например, каши или хлеба.Теперь можно съесть что-нибудь посерьезнее: печенье, фрукт или бутерброд.Через четверть часа снова проверьте уровень сахара. На восстановление должно хватить 15-20 минут.Если глюкоза все еще ниже 4 ммоль/л, то снова съешьте немного сладкого и проконтролируйте результат еще через 10 минут.Такой цикл можно повторить лишь трижды. Если через 30-45 минут глюкометр все еще показывает ниже 4 ммоль/л, надо вызвать врача.Что делать, если человек потерял сознание?Вызвать скорую помощь.Уложить человека на бок.Убедиться, что уровень глюкозы низкий.Никогда не пытаться накормить или напоить человека без сознания! Это грозит удушьем.Гипогликемическая кома лечится введением раствора глюкозы или глюкагона. Инъекцию имеет право сделать только родственник или врач.Если больной пришел в сознание, дайте ему съесть печенье или бутерброд.Человек, который долгое время болеет диабетом, может впасть в кому без предварительных признаков. Поэтому если диабетик потерял сознание, важно проверить уровень сахара. Доза инсулина при гипогликемии может оказаться фатальной.Если я не поел, у меня наступит гипогликемическая кома?У некоторых людей симптомы гипогликемии могут проявиться, если уровень глюкозы упадет хотя бы до пяти. Голодание, чрезмерная нагрузка, сильный стресс влияют на уровень сахара в крови. Конечно, показатель глюкозы 5 ммоль/л комой не обернется. Также маловероятно, что вам грозит кома, если вы здоровы и решили поэкспериментировать с голоданием.Чаще всего кома угрожает тем, у кого сахарный диабет 1 или 2 типа. Гипогликемия больше характерна для 1 типа. Такие больные испытывают признаки «низкого сахара» примерно дважды в неделю, хотя даже в этом случае до комы дело доходит редко. Диабетики 2 типа могут страдать от снижения глюкозы, если они на инсулинотерапии и некорректно рассчитали дозу лекарства.