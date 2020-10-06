Заразиться коронавирусом можно на расстоянии более двух метров
Учёные утверждают, что на таком расстоянии практически нет шансов подхватить коронавирус. Однако последние исследования опровергают это. Центр по контролю и предотвращению заболеваний США предупредил, что в последнее время начали часто регистрировать случаи заражения на расстоянии более двух метров.
"Есть свидетельства тому, что при определенных обстоятельствах люди с COVID-19 заразили тех, кто находился на расстоянии более шести футов", - сообщают сотрудники центра.
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