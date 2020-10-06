Заложенность носа и насморк: когда подозревать коронавирус?

Людям, которые начинают испытывать насморк или заложенность носа, врачи рекомендуют внимательно следить за проявлением других симптомов. Назальные нарушения могут оказаться как маркером заражения коронавирусом, так и признаком гораздо менее опасной проблемы.Способность распознавать заражение коронавирусом сегодня особенно важна, поскольку это дает возможность прибегнуть к своевременным, а, значит, наиболее эффективным мерам терапии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее частыми симптомами COVID-19 являются лихорадка, сильная усталость, сухой кашель, потеря способности различать запахи и вкус пищи.Но многочисленные исследования и наблюдения свидетельствуют: симптоматика ковида может быть более обширной – например, включать симптомы пищеварительных, а также неврологических расстройств. Насморк и заложенность носа тоже могут оказаться сигналами коронавируса, хотя их можно наблюдать и при других респираторных инфекциях, активизирующихся в это время года. Когда же нужно подозревать именно ковидное заболевание?Насморк. Издание Express приводит данные врачей о том, что насморк может быть признаком заражения коронавирусом в пяти процентах случаев. Несмотря на такую редкость, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) трактуют насморк как один из ранних признаков коронавирусной инфекции.«Насморк, лицевая боль, постназальная жидкость, зуд в глазах – частые симптомы аллергии или простуды. Они же могут оказаться нетипичными проявлениями COVID-19», - предупреждают медики.Они подчеркивают, что точно определить, чем вызван насморк человека – ковидом или ОРВИ – можно только с помощью лабораторного теста.«Однако, если, несмотря на имеющийся насморк, у вас нет держащейся высокой температуры или постоянного кашля, скорее всего, это простуда, а не короанвирус», - заявили эксперты.Заложенность носа. Она вызывается вирусами и бактериями, когда человек инфицирован: эти патогены вызывают воспаление в носовых проходах, влекущее развитие отека, который значительно уменьшает или даже блокирует поток воздуха через ноздри.Ученые предупреждают, что именно через полость носа, в основном, происходит заражение коронавирусом. Возникшая заложенность вполне позволяет заподозрить заболевание ковидом. Сегодня уже точно известно, что новый вирус способен воздействовать на кровеносную систему организма, и заложенность носа может оказаться результатом увеличения крупных кровеносных сосудов под влиянием воспалительной реакции, возникающей в ответ на его проникновение в организм.«Если вы испытываете насморк или заложенность носа, важно внимательно следить за своими дальнейшими симптомами. Мышечная ломота и боли в теле, новый необычный кашель, диарея, лихорадка, головная боль, одышка, боль в горле, упадок сил, потеря обоняния и чувство вкуса подскажут, что произошло заражение новым вирусом», - поделились терапевты.