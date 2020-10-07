Нехватка витамина D грозит развитием ожирения, предупреждают врачи

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Витамин D - важное соединение, необходимое вашему организму. Он укрепляет кости и поддерживает иммунитет. И, согласно новому исследованию, дефицит данного витамина грозит ожирением. При такой ситуации нарушается метаболический баланс между накоплением жира и ростом тела.Исследование показало, что существует связь между уровнем витамина D и метаболическим равновесием. У лиц с дефицитом этого витамина также фиксируется более высокий уровень триглицеридов и холестерина, что является признаком метаболического дисбаланса и может привести к кардио-метаболическим заболеваниям. Было обнаружено, что витамин D играет важную роль в направлении энергии на рост, а не на накопление жира.Сообщается, что эффект от дефицита витамина проверили на рыбках Данио-рерио. Исследовались три группы. Первая получала добавку без витамина, вторая - добавку с витамином D и третья выступала в качестве контрольной. Через четыре месяца исследованию подверглись следующие показатели: рост, плотность костей, уровни триглицеридов, холестерина, витамина D, ключевые метаболические пути, связанные с производством, хранением и мобилизацией жира, а также стимулированием роста.Рыбки с дефицитом витамина D отличались меньшим размером и большим запасом жиров. Негативный эффект дефицита витамина был обращен спять, хотя и не полностью, за полгода приема добавок с витамином D.