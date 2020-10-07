Диетолог назвала идеальное время для употребления творога
Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. По её словам, взрослым людям лучше употреблять творог утром, поскольку он задерживает жидкость в организме. Однако кормящим матерям и детям творог лучше есть вечером, поскольку им нужен белок для роста.
"Творог с зеленью – продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога. А если там перец или соль, будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной – это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция", - отметила диетолог.
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