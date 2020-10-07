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Натуральные средства помогают контролировать гипертонию, к счастью для нас многие из них доступны и недороги. Обратите внимание на чеснок, зеленый чай, пряности, гибискус.Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Рост давления происходит, когда кровеносные сосуды сужаются, отчего кровь начинает сильнее давить на их стенки. В результате сердцу приходится работать с большим напряжением. Если высокое давление не контролировать и не корректировать, это может привести к опасным для жизни последствиям – сердечному приступу, ишемической сердечная недостаточности, инсульту.«Гипертонию можно предотвратить. Вы можете избежать риска высокого кровяного давления, соблюдая здоровое питание, поддерживая нормальный вес и ограничивая потребление алкоголя. Также контролировать уровень артериального давления можно, используя натуральные средства. Их применение в качестве лекарств уходит к истокам традиционной медицины, которая в начале своего становления полагалась на растения и органические ингредиенты для лечения многих болезней», - рассказали эксперты на портале Food News.Они рекомендуют использовать следующие доступные натуральные средства для эффективного снижения высокого давления.Чеснок. Его активные соединения (например, аллицин) помогают снижать кровяное давление, предотвращают образование тромбов. Чеснок полезно употреблять для предотвращения таких сердечно-сосудистых патологий, таких как атеросклероз, застойная сердечная недостаточность.Если нет чеснока, можно использовать лук – получите те же преимущества.Зеленый чай. Его соединение эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) действует как мощный антиоксидант и противовоспалительный агент. Обширные исследования лечебных свойств зеленого чая давно доказали, что умеренное потребление напитка при гипертонии может эффективно снижать высокие показатели систолического и диастолического давления.Корица. Пряность содержит природное химическое вещество (коричный альдегид), обладающее антиоксидантными свойствами. При употреблении в качестве ингредиента травяного чая корица может уменьшать уровень холестерина и артериального давления.Шалфей. Также содержит антиоксидантные соединения, способные снижать высокое кровяное давление. Вдобавок он способствует лучшей циркуляции крови в организме, укрепляет иммунную систему.Гибискус (каркаде). Его потребление помогает при высоком кровяном давлении благодаря наличию антиоксидантов, борющихся с воспалением кровеносных сосудов.Боярышник. Он также улучшает кровообращение организма и предотвращает воспаление сосудов, которое может вызвать образование тромбов. Эффективен как средство от избыточного холестерина, повышающего риск сердечно-сосудистых заболеваний.Специалисты подчеркивают, что гипотензивное действие этих доступных натуральных средств наиболее эффективно, когда человек следит за питанием, не переедает и поддерживает физическую активность.