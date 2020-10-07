Комаровский назвал ошибки при лечении простуды

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Врач рассказал, какие ошибки чаще всего допускают родители при лечении простуды у детей.Часто, по словам доктора Комаровского, родители даже не знают диагноза, поставленного ребенку:«Начинать надо не с фразы "нам назначили лечение", начинать надо с фразы "нам поставили диагноз". Если диагноза нет, а лечение есть, это очень странно».Врач рассказал, что при вирусных инфекциях пик выработки интерферона приходится на третий-четвертый день болезни. Потом состояние улучшается. Антитела вырабатываются на пятый и шестой день. Выздоровление, как правило, происходит через неделю заболевания.Комаровский заявил, что организм способен справиться сам, если "промывать носик, тепло одеть, сделать все, чтобы ребенок дышал чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью".«Наши дети, они такие классные, такие здоровые. Они ухитряются выздоравливать после виферонов, цефтриаксонов, необоснованных госпитализаций, после банок и горчичников, после того, как вы им парите ноги, держите их в жаре, не гуляете, заставляете жрать черт знает что. Проявляете свою любовь едой и одеждой, а не спортом, закаливанием и плаванием», - сказал врач.