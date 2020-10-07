Санитарный врач рассказал о пользе меда при осенних ОРЗ

Мед давно уже является признанным средством, оказывающим как помощь в лечении, так и профилактическое действие при разных заболеваниях. Как отметил санитарный врач Николай Дубинин, важно понимать, в каких случаях польза от него будет максимальной.Стоит отметить, что осень характеризуется обострением разного рода хронических заболеваний и вспышками ОРВИ и простудных заболеваний. Поэтому крайне важным в этот период является профилактика респираторных заболеваний. А в условиях пандемии коронавируса это приобретает еще большую остроту.Кто-то старается вести здоровый образ жизни, кто-то прибегает к различным средствам народной медицины, среди которых далеко не последнее место занимает мед. Именно мед много веков известен не только как лакомство, но и как средство, помогающее организму противостоять болезням. При этом его полезные свойства давно уже получили научное подтверждение.Так, в частности, известно, что мед обладает антибактериальным действием, содержит множество полезных кислот и микроэлементов, которые помогают бороться с патогенными микроорганизмами. Его можно использовать даже на ранних стадиях заболевания, хотя, конечно, полностью заменять им лечение нельзя. Также стоит отметить, что наибольшую пользу в плане противодействия простудным заболеваниям он приносит в сочетании с молоком, поскольку таким образом эти два продукта усиливают плодотворное действие друг друга.